中華隊放假啦！曾總坦言有擔憂　收假後閉門對戰韓職球隊、富邦

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊14日結束與台鋼雄鷹的兩場對外練習賽，全隊即日起將有為期4天的農曆年假，預計2月19日移師台北大巨蛋展開第二階段集訓。總教練曾豪駒賽後直言，接下來將進入更高強度備戰階段，休假期間最重要的任務，就是「維持強度、保持健康」。

「希望在下一個階段大家回來的時候，可以把這個感覺再找回來，」曾豪駒表示，第一階段透過自辦賽，已讓選手逐漸進入比賽氛圍，接下來的訓練與比賽，心態上將不再只是調整，而是正式進入「準備輸贏」的狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊今天對台鋼雄鷹火力全開，終場6比2勝出。對於連休4天是否特別叮嚀選手，曾豪駒賽後強調，重點不在於限制，而是自我管理，「下一個階段面對的是更高強度，你必須把自己準備好，回來之後也要維持這個強度，怎麼安排這四天的訓練，其實每個人心裡都很清楚。」

曾豪駒也坦言，4天的空窗期確實是教練團較為擔心的部分，「因為回來大概兩天後就可能要比賽了，最重要的就是健康，身體一定要顧好，這一點我們也都有跟選手說。」

談到收假後的實戰規劃，曾豪駒透露，第二階段集訓期間，預計安排3場自辦練習賽，對手包括來台春訓的韓國職棒球隊（2場），以及富邦悍將（1場），相關賽事皆採閉門進行，「主要還是希望在台日交流賽前，持續把比賽節奏拉起來，讓團隊強度慢慢進入備戰狀態。」

曾豪駒強調，所有選手都是職業球員，清楚自己在國家隊中要扮演的角色，也知道該如何準備接下來的比賽，「希望一切都能順利，讓整個團隊一步一步，把該做的事情做好。」