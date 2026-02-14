運動雲

中華隊練習賽2連勝！曾總看到「想要的東西」　肯定張育成回溫

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲張育成。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊14日在高雄澄清湖球場以6比2擊敗台鋼雄鷹，結束兩場對外練習賽並收下2連勝。總教練曾豪駒賽後表示，安排這兩場自辦賽的最大目的，就是希望選手能盡快把比賽節奏帶進來，而從第二戰開始，確實已經看到集訓階段想要的內容。

「為什麼會想要安排這兩場比賽，就是希望大家趕快進入比賽節奏，」曾豪駒指出，第一場難免還有些陌生感，但經過前一戰適應後，選手在第二場比賽中開始出現微調，「今天有看到幾位選手扎實的擊球，還有跑壘的狀態，這正是我們在這個階段想要看到的東西。」

他也強調，透過這樣的比賽累積，能讓選手帶著較為安定的感覺，順利銜接下一個備戰階段。

此役先發投手「美美」鄭浩均迎來本次集訓的首次實戰登板，投2局未被敲安、送出6上6下。對此，曾豪駒認為整體表現符合預期，「畢竟是第一次登板，一開始進入比賽節奏會比較陌生，但過了第一局後，第二局投球節奏就回來了。」

曾豪駒也提到，後續還有比賽安排，希望鄭浩均能循序漸進調整狀況，「慢慢把自己的狀態拉到最好。」

張育成昨日僅靠保送上壘，此戰安打開張，且雙安貢獻1打點，曾豪駒指出，打者要一開始就完全進入比賽狀態，本來就需要一點時間，「有時候是一支安打，或是一次扎實擊到球的感覺，只要那個感覺留在身體裡面，打者就會慢慢知道自己出力、動作該怎麼控制。」

他認為，這兩場比賽已經看到張育成多次扎實擊球，「還沒到最好，但現在都還是在調整階段，希望下一個階段回來時，大家可以把這個感覺再找回來。」

關鍵字： 中華隊WBC張育成鄭浩均曾豪駒2026WBC2026WBC中華隊

