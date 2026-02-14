快訊／火力大爆發打線狂掃12安　中華隊6比2退台鋼雄鷹

▲2026WBC中華隊投手鄭浩均。（圖／中職提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

經典賽中華隊今（14日）在高雄澄清湖球場進行第二場對外練習賽，繼續與台鋼雄鷹交手，中華隊此役派出「美美」鄭浩均先發，他2局投球沒被敲安、送出6上6下，中華隊前5局打完取得4比0領先，台鋼6局下從自家「守護神」林詩翔靠著保送和2安敲回2分，但中華隊7局上攻勢再起，靠著張政禹掃出清壘三壘安打，幫助中華隊再添2分，最終就以6比2擊敗台鋼雄鷹，收下2連勝。

中華隊此役推出鄭浩均掛帥先發，面對台鋼打者，鄭浩均送出兩張老K，面對陳文杰雖然被敲出右外野深遠飛球，但靠著右外野手陳杰憲美技守備幫忙，成功化解危機，讓對手6上6下，3局中華隊改由賴胤豪接替登板，雖一上來被紀慶然敲安，還四壞保送葉保弟，但最後連續用滾地球抓下出局數，替自己解危。

而中華隊面對雄鷹日籍投手櫻井周斗，前兩局出現2安沒顯著攻勢，不過4局上面對續投的許峻暘，林子偉敲安，張政禹選到四壞球保送，林子偉再補上適時安打，邱智呈此時靠著野手選擇上壘也送回中華隊破蛋分，隨後陳晨威、張育成連續敲出安打，再添2分，幫助中華隊取得3比0領先。

▲2026WBC中華隊陳晨威。（圖／中職提供）

5局上中華隊攻勢再起，戴培峰代打敲安，2人出局後林子偉敲出深遠飛球形成二壘安打，戴培峰快馬加鞭，替中華隊攻下第4分，前5局打完，中華隊暫以4：0領先台鋼雄鷹。

台鋼雄鷹6局下終於突破中華隊封鎖，面對自家「守護神」林詩翔，兩出局後曾昱磬選到四壞保送，顏清浤敲出安打上壘，宋柏翰再補上二壘安打，幫助台鋼破蛋追回2分。

不過中華隊7局上又有攻勢，戴培峰先敲安上壘，1出局後江坤宇獲四壞保送，林子偉飛球出局，張政禹敲出清壘的三壘安打，再添2分，中華隊最終以6比2擊敗台鋼雄鷹，練習賽收下2連勝。