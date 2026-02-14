運動雲

新秀挑戰賽卡特隊奪冠　艾奇康猛砍17分＋致勝罰球奪MVP

▲費城76人新秀後衛艾奇康（V.J. Edgecombe）在新秀挑戰賽決賽命中關鍵罰球，率領文斯隊奪冠，並獲選賽事MVP。 。（圖／達志影像／美聯社）

（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

NBA全明星週末重點賽事之一「新秀挑戰賽（Rising Stars Challenge）」歷經三場精彩對決後，最終由卡特（Vince Carter）領軍的球隊奪冠，在冠軍戰中以25比24險勝安東尼（Carmelo Anthony）的球隊。

費城76人新秀射手艾奇康（VJ Edgecombe）準決賽攻下17分，並於決賽最後時刻命中兩記罰球，獲選最有價值球員（MVP）。

首場準決賽中，安東尼隊一度以12比4領先，但隨後被瑞佛斯（Austin Rivers）的發展聯盟隊「Team Austin」反超，陷入26比30落後。休士頓謝普得（Reed Sheppard）投進底角三分，幫助球隊取得34比32領先，接著聖安東尼奧的哈波（Dylan Harper）在距離籃框15呎處跳投得手，率隊率先衝到40分，以40比34擊敗對手晉級。

波特蘭的克林根（Donovan Clingan）為勝方攻下9分，而聖地牙哥快艇G聯盟的尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhäuser）則為G聯盟隊拿下10分。

接著，卡特隊在另一場準決賽以41比36擊敗T-Mac隊，成功闖進冠軍戰。艾奇康全場攻下17分，其中包括一記高難度後仰跳投，為球隊鎖定勝利。騎士隊的泰森（Jaylon Tyson）則為麥葛雷迪（Tracy McGrady）領軍的球隊拿下10分。

新秀挑戰賽創立於1994年，最初僅由兩支一年級球員組成；2012年更名為「新秀與二年級挑戰賽（Rising Stars Challenge）」，納入二年級生；四年前則改採現行的錦標賽制。自2023年起，參賽規模為28人，包括21名新秀與二年級生，以及7名G聯盟球員。

【毫無求生欲】請女友踩平紙箱　底下竟暗藏體重機

