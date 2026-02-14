運動雲

中華隊年假後狀態不能下滑！曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026 年世界棒球經典賽（WBC）中華隊於今（14日）結束與台鋼雄鷹的兩場練習賽，進行第一階段實戰觀察，賽後全隊即日起進入為期4天的農曆年假，預計2月19日移師台北大巨蛋展開第二階段集訓。對此，總教練曾豪駒表示，年假期間選手需自行維持身體強度，也透露收假後將規劃2至3場針對北部球隊的自辦練習賽，確保在台日交流賽前掌握比賽節奏，讓團隊強度進入備戰狀態。

根據教練團目前的規劃，中華隊將在2月19日至25日期間，於台北大巨蛋進行第二階段訓練。除了26、27日既定的台日交流賽（交手軟銀鷹、日本火腿鬥士）外，預計在19日至25日之間再安排額外的實戰檢驗。

曾豪駒說：「目前年後可能會再安排2到3場的自辦賽，對手預計以北部球隊為主，希望大家在正式賽前可以掌握到比賽節奏，讓整體強度進入備戰的一個狀態。」

針對即將到來的4天假期，曾總教練對選手提出三項提醒，強調職棒球員自我管理的責任感，確保收假後能迅速銜接訓練強度，「第一個是希望大家假期中好好照顧自己，不要受傷；第二個是要維持強度，這幾天要把自己的節度維持好，最後是心態，回來後就要準備『輸贏』，不再是調整中的感覺，要隨時把自己準備好面對勝負。」

由於經典賽預賽3場午間賽事，中華隊在集訓期間已將作息提前至上午7、8點。曾總觀察目前球員的適應情況，認為精神狀態良好，但仍需透過實戰進一步驗收。

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽。（圖／記者李毓康攝）

▲2026WBC經典賽中華隊自辦練習賽。（圖／記者李毓康攝）

 「我們盡量讓大家去適應早上的生理時鐘。目前集訓到現在，大家每天起來的精神狀態都算不錯。但一切還是要等到比賽實戰下去，才能了解大家是否真的適應這個節奏，希望目前的好狀態可以繼續維持。」

關鍵字： 中華隊WBC集訓棒球曾豪駒

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

山本由伸確定3月6日先發對台灣！備戰WBC變得更壯了

李宇翔奧運一戰改寫台灣花滑歷史！無失誤完賽感動喊：一切都很美好

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

賭場真合法？韓媒追查樂天球員涉賭事件　iPhone成關鍵證據

WBC中華隊鄭浩均先發戰台鋼　雙方先發陣容出爐　

