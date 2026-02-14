中華隊年假後狀態不能下滑！曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

▲2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026 年世界棒球經典賽（WBC）中華隊於今（14日）結束與台鋼雄鷹的兩場練習賽，進行第一階段實戰觀察，賽後全隊即日起進入為期4天的農曆年假，預計2月19日移師台北大巨蛋展開第二階段集訓。對此，總教練曾豪駒表示，年假期間選手需自行維持身體強度，也透露收假後將規劃2至3場針對北部球隊的自辦練習賽，確保在台日交流賽前掌握比賽節奏，讓團隊強度進入備戰狀態。

根據教練團目前的規劃，中華隊將在2月19日至25日期間，於台北大巨蛋進行第二階段訓練。除了26、27日既定的台日交流賽（交手軟銀鷹、日本火腿鬥士）外，預計在19日至25日之間再安排額外的實戰檢驗。

曾豪駒說：「目前年後可能會再安排2到3場的自辦賽，對手預計以北部球隊為主，希望大家在正式賽前可以掌握到比賽節奏，讓整體強度進入備戰的一個狀態。」

針對即將到來的4天假期，曾總教練對選手提出三項提醒，強調職棒球員自我管理的責任感，確保收假後能迅速銜接訓練強度，「第一個是希望大家假期中好好照顧自己，不要受傷；第二個是要維持強度，這幾天要把自己的節度維持好，最後是心態，回來後就要準備『輸贏』，不再是調整中的感覺，要隨時把自己準備好面對勝負。」

由於經典賽預賽3場午間賽事，中華隊在集訓期間已將作息提前至上午7、8點。曾總觀察目前球員的適應情況，認為精神狀態良好，但仍需透過實戰進一步驗收。

▲2026WBC經典賽中華隊自辦練習賽。（圖／記者李毓康攝）

「我們盡量讓大家去適應早上的生理時鐘。目前集訓到現在，大家每天起來的精神狀態都算不錯。但一切還是要等到比賽實戰下去，才能了解大家是否真的適應這個節奏，希望目前的好狀態可以繼續維持。」