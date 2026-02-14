火腿2台將紅白戰亮相！孫易磊最速152、古林睿煬飆到156

▲古林睿煬 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊、古林睿煬繼7日再度於隊內紅白戰登板亮相，兩人都主投2局退場，其中古林睿煬球速最快測得156公里，隊內則測得158公里，持續為WBC備戰。

孫易磊擔任紅隊先發投手，首局雖以觸身球讓打者上壘，但隨後穩住陣腳，讓矢澤宏太擊出中外野飛球、卡斯楚（Rodolfo Castro）擊出三壘滾地球，僅因郡司裕也右外野二壘安打掉1分。孫易磊該局最後三振万波中正，完成首局投球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2局續投，孫易磊被水野達稀敲出左外野安打，並讓對方盜上二壘，隨後送出一次三振，雖出現一次暴投讓跑者推進至三壘，但最終仍順利抓下出局數，未再失分。此役孫易磊最快球速測得152公里。

古林睿煬則在白隊登板，開局即三振有薗直輝，接著被五十幡亮汰擊出右外野安打並盜壘成功，隨後讓淺間大基擊出一壘滾地球，但因野村佑希右外野二壘安打失掉1分。由於投球數達30球，首局即依訓練規劃提前退場。

第2局古林再度登板，被西川遙輝選到四壞球後，送出一次三振，下一棒中島卓也擊出游擊方向安打，隨後因達到預定投球數，結束當天投球任務。古林睿煬此役最快球速飆至155公里，另外隊內透過trackman則測到是158公里，展現十足球威。

兩人在這兩場紅白戰都是透過經典賽用球進行調整。古林睿煬日前受訪坦言，對經典賽用球的掌握度「有越來越好的感覺」。經典賽用球相較平時在日職例行賽使用的球來得更大顆、也更滑，特別是全新的球，滑度感受會更加明顯，需要時間適應。

孫易磊也表示漸入佳境，隨著近期多次實際投球測試，已有所改善，「這幾次丟下來，有慢慢找到感覺。」

▲孫易磊 。（圖／記者王真魚攝）