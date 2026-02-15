經典賽回顧／地震級應援震撼全球！　林襄、峮峮領軍經典女孩炸裂版面

▲2023WBC世界棒球經典賽中華隊賽事，由峮峮、林襄等中職5隊啦啦隊員組成的「經典女孩」在洲際棒球場帶動全場球迷一起為中華隊加油。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2023年世界棒球經典賽（WBC）在台中洲際棒球場點燃全台棒球熱潮，除了場上球員拚戰，場邊應援同樣成為國際焦點；由林襄、峮峮等人氣啦啦隊成員組成的「經典女孩」，以高張力台式應援震撼全球，甚至被外媒形容為「地震級聲量」，讓世界重新認識台灣棒球文化。

該屆經典賽A組賽事吸引滿場觀眾進場，應援團幾乎全場無冷場。從整齊劃一的舞蹈動作，到全場球迷配合口號的節奏應援，洲際球場氣氛長時間維持在高點，無論是張育成開轟的敬禮時刻，或是擊敗荷蘭的關鍵之夜，看台上揮舞的旗幟與應援聲浪，都成為轉播鏡頭反覆捕捉的畫面。

台式應援文化與大聯盟、日職截然不同的表現方式，也引發國外媒體高度關注；當時多家海外運動媒體專文介紹台灣啦啦隊文化，社群平台更大量流傳應援片段，讓「經典女孩」一夕之間登上國際版面，部分國外球迷甚至留言表示，「這樣的球場氣氛令人羨慕」。

值得注意的是，經典賽屬於國際一級賽事，轉播規格與曝光度遠高於例行聯盟賽事；台灣職棒多年經營的應援文化，藉由經典賽舞台被世界看見，也成功將「棒球＋應援」的娛樂元素輸出海外。

▲2023WBC世界棒球經典賽中華隊預賽最後一天賽程,同樣吸引滿場超過兩萬名球迷進場為中華隊加油。（圖／記者李毓康攝）