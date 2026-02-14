運動雲

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026 年世界棒球經典賽（WBC）中華代表隊集訓進入實戰檢驗階段。目前陣中唯一的旅外選手、效力於匹茲堡海盜隊的強投陳柏毓，於今（14日）在國家運動訓練中心進行了返美前的最後一次實戰投打練習（Live BP）。陳柏毓此役展現優異的球威與速度，最快球速來到152公里，並依照母隊給予的進度完成任務。隨後，他將於今日晚間搭機返美向海盜隊報到進行體檢與春訓，預計於後續官辦熱身賽階段再行回歸。

▲▼中華隊經典賽投手陳柏毓。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲中華隊經典賽投手陳柏毓。（圖／記者蔡厚瑄攝）

陳柏毓今日的實戰練習共投了兩輪，累計用球數為35球，面對7個打席，有7顆球的速度突破150公里大關，最快球速達到152公里，今日與他對陣的打者包含中華隊捕手林家正，以及台鋼雄鷹隊的年輕好手曾子祐、宋柏翰等人。

總教練曾豪駒對於陳柏毓的表現給予正面評價：「他的投球穩定度還不錯，雖然還有一些球種需要微調，但透過實戰慢慢找感覺，整體狀況都有照著進度走。」

回顧陳柏毓去年參與經典賽資格賽的表現，曾豪駒總教練明顯感受到了他的成長，「去年他在報到時提到前半段有好的成績，但後半段可能因為體力調節狀況導致下滑。今年我們觀察的重點，在於如何讓他在後半段把好的狀況延續下去。這部分他目前是依照母隊給予的訓練課表在執行，今天結束後就會回去球隊進行體檢。」

至於陳柏毓在正式比賽的定位，曾總分析，因為他在海盜隊體系一直以來都是擔任先發，教練團後續會根據整體輪值需求，再進一步討論並安排他在正式賽事的出賽輪次。

而今日練習中另一個亮點就是捕手林家正，今天他主動要求擔任打者上場對決陳柏毓，曾豪駒解釋，「家正昨天就提出想要參加，他希望多看一點球，他對自己的要求一直很高，積極想要掌握好場上的狀況，想在每次練習中都呈現最好的自己。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊陳柏毓林家正

