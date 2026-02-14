運動雲

林書豪再現林來瘋！名人賽決勝節轟「8分球」　率字母哥紅隊奪勝

▲林書豪在NBA全明星名人賽第四節投進關鍵「8分球」，一舉拉開比分差距，重現經典「林來瘋」時刻。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪在NBA全明星名人賽第四節投進關鍵「8分球」，一舉拉開比分差距，重現經典「林來瘋」時刻。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年NBA全明星週末在洛杉磯揭幕，率先登場的名人賽就出現經典畫面。退役球星林書豪重返NBA舞台，在決勝節投進一記史無前例的「8分球」，瞬間點燃全場氣氛，也帶領由「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）執教的紅隊，以65比58擊敗由喜劇演員安德森（Anthony Anderson）領軍的藍隊，成為本屆名人賽最具話題的關鍵時刻。

本屆名人賽因特殊規則備受關注。大會在球場外圍設置比一般三分線更遠、呈波浪狀的「4分線」，同時在第四節開放教練啟動「Double Time」雙倍得分機制，在限定時間內所有進球分數直接加倍。

比賽進入末節時，紅隊僅握有2分領先，「字母哥」果斷按下雙倍得分按鈕，隨後林書豪在4分線外接球出手，球應聲入網，原本4分的進球在雙倍時間內直接變成8分，一舉將領先差距擴大至雙位數，奠定勝基。

這記超遠外線讓現場主播激動高喊「是林來瘋！」，外媒更形容這是「籃球史上前所未見、幾乎不可能再重現的瞬間」。林書豪全場攻下12分，其中這記8分球讓他成為全場焦點。

除了林書豪外，中國大陸藝人王鶴棣連續第3年參加名人賽，本場貢獻10分，為生涯第2度在名人賽得分上雙；紅隊的美國演員兼模特弗林（Rome Flynn）拿下17分，連續第2年獲選名人賽最有價值球員（MVP）。

藍隊方面，身高229公分的法爾（Tacko Fall）攻下20分，仍難挽回戰局。 今年名人賽比賽地點選在洛杉磯歷史悠久的The Forum，這座曾是湖人「Showtime」時代主場的球館，在全明星週末再度迎來籃球賽事，增添懷舊氛圍。

開場跳球由馬刺新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）擔任嘉賓拋球，中場則邀請韓國男團CORTIS演出，為名人賽史上首次K-pop團體登台。

值得一提的是，因傷無法出賽明星賽正賽的「字母哥」，本場以教練身分參與名人賽，並與兄弟檔一同坐鎮場邊；道奇球星貝茲（Mookie Betts）也加入教練團行列。林書豪賽後透露，貝茲在中場休息時的談話給了球隊不少激勵，「他真的很懂籃球。」

【怎麼加速的？】自動推車當車開 載著小孩過馬路！

