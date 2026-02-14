山本由伸確定3月6日先發對台灣！備戰WBC變得更壯了

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

3月登場的世界棒球經典賽（WBC），日媒今報導指出，日本棒球代表隊「侍Japan」王牌、效力洛杉磯道奇的山本由伸，確定將在第一輪首戰對台灣（3月6日）擔任先發投手。

曾征戰東京奧運、WBC與世界大賽的山本，經驗與穩定度兼具，被視為最適合扛起首戰重任的人選。日本隊公布名單時，他曾直言「目標就是第一名」，如今也將以先發投手身分，擔任帶動氣勢的關鍵角色。

山本調整進度順利，8日已進駐道奇位於亞利桑那州春訓基地。日媒觀察指出，他的體態、特別是下半身力量明顯較去年更為扎實，傳接球與遠投展現強勁球威。球團相關人士也讚嘆表示，「他的體格，尤其是下半身，變得更加強壯了。」山本本人也透露，「為了能夠應付WBC，這個休賽季確實下足功夫進行訓練」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在12日媒體日受訪表示，山本預計在春訓首日就進行實戰形式的Live BP，隨後將於熱身賽登板兩場，完成調整後，於3月初前往大阪與日本代表隊會合。日本隊的賽前強化賽並未安排他出賽，而是直接為正賽做準備。

山本由伸過去在歐力士締造聯盟三連霸，轉戰道奇後再度拿下世界大賽冠軍，並在東京奧運與WBC等國際賽屢建戰功，被視為「勝利保證」。背號18號的日本王牌，此役將從台灣戰開始，再次挑戰世界之巔。