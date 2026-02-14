運動雲

>

山本由伸確定3月6日先發對台灣！備戰WBC變得更壯了

▲山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）、多倫多藍鳥內野手岡本和真。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

3月登場的世界棒球經典賽（WBC），日媒今報導指出，日本棒球代表隊「侍Japan」王牌、效力洛杉磯道奇的山本由伸，確定將在第一輪首戰對台灣（3月6日）擔任先發投手。

曾征戰東京奧運、WBC與世界大賽的山本，經驗與穩定度兼具，被視為最適合扛起首戰重任的人選。日本隊公布名單時，他曾直言「目標就是第一名」，如今也將以先發投手身分，擔任帶動氣勢的關鍵角色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

山本調整進度順利，8日已進駐道奇位於亞利桑那州春訓基地。日媒觀察指出，他的體態、特別是下半身力量明顯較去年更為扎實，傳接球與遠投展現強勁球威。球團相關人士也讚嘆表示，「他的體格，尤其是下半身，變得更加強壯了。」山本本人也透露，「為了能夠應付WBC，這個休賽季確實下足功夫進行訓練」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在12日媒體日受訪表示，山本預計在春訓首日就進行實戰形式的Live BP，隨後將於熱身賽登板兩場，完成調整後，於3月初前往大阪與日本代表隊會合。日本隊的賽前強化賽並未安排他出賽，而是直接為正賽做準備。

山本由伸過去在歐力士締造聯盟三連霸，轉戰道奇後再度拿下世界大賽冠軍，並在東京奧運與WBC等國際賽屢建戰功，被視為「勝利保證」。背號18號的日本王牌，此役將從台灣戰開始，再次挑戰世界之巔。

關鍵字： 山本由伸侍Japan2026WBC先發投手台灣2026WBC日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

山本由伸確定3月6日先發對台灣！備戰WBC變得更壯了

山本由伸確定3月6日先發對台灣！備戰WBC變得更壯了

李宇翔奧運一戰改寫台灣花滑歷史！無失誤完賽感動喊：一切都很美好

李宇翔奧運一戰改寫台灣花滑歷史！無失誤完賽感動喊：一切都很美好

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

賭場真合法？韓媒追查樂天球員涉賭事件　iPhone成關鍵證據

賭場真合法？韓媒追查樂天球員涉賭事件　iPhone成關鍵證據

WBC中華隊鄭浩均先發戰台鋼　雙方先發陣容出爐　

WBC中華隊鄭浩均先發戰台鋼　雙方先發陣容出爐　

【滿腔怒火與委屈】國中割頸命案定讞！　被害者楊爸：法官是加害者幫兇

熱門新聞

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

山本由伸確定3月6日先發對台灣！備戰WBC變得更壯了

李宇翔奧運一戰改寫台灣花滑歷史！無失誤完賽感動喊：一切都很美好

讀者回應

﻿

熱門新聞

14球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

2控球之神「CP3」宣布退役！

3宋晟睿遭觸身倒地　曾豪駒揭傷情

4快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

5確定了！山本由伸WBC首戰對台灣先發

最新新聞

1中華隊放4天假曾總說回來要輸贏

2火腿2台將紅白戰亮相！古林飆到156

3陳柏毓回美前飆火球　林家正請纓對決

4林來瘋再現！林書豪名人賽轟8分球

5鄭浩均先發戰鷹　雙方先發出爐

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

冬奧中華隊開幕排76順位 選手連德安擔任掌旗官

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

【我只是想騎車QQ】結果遇到兩隻貓在機車上談戀愛

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

在古代如何辨識穿越者
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366