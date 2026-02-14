運動雲

>

本柱召喚！樂天女孩開季全新陣容首次曝光 見面會限量200席快搶

▲樂天三本柱新球季前合體，左起廉世彬、河智媛、禹洙漢 。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天三本柱新球季前合體，左起廉世彬、河智媛、禹洙漢 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

隨著中職新球季即將開打，樂天桃猿球團宣布 3 月 21 日（六）將舉辦《做伙來應援！2026 樂天女孩開季見面會》，在球季開始前，搶先開放球迷購票進場觀禮，並在記者會結束後和新一季樂天女孩近距離互動。身為「樂天三本柱」之一的廉世彬興奮表示：「期待大家可以一起開開心心，打造一個很棒、很開心的賽季！」

活動當日上午，將率先舉行新一季樂天女孩記者會，象徵全新賽季正式啟動。備受矚目的「新一季應援陣容」首度曝光，將帶來全新舞台演出與多元互動橋段，從視覺設計到表演內容全面升級，搶先為新球季暖身，購買見面會的球迷朋友將可同步提早進場觀禮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隊長曲曲同樣感性分享：「很榮幸在這個全新的賽季，能以隊長的身分，繼續與大家一起迎接每一場比賽、每一份熱情。謝謝一路以來支持我們的球迷朋友，因為有你們的加油與鼓勵，讓每一次站上場邊都特別有力量。」曲曲說，啦啦隊不只是場邊的應援角色，更是連結球隊與球迷的重要力量，「希望女孩能把正向、熱血與歡樂帶給每一位進場與線上支持的10號隊友！讓我們『做伙』一起用最熱情的應援、最團結的心，為球隊加油，力拼二連霸！我們球場見！」

《做伙來應援！2026 樂天女孩開季見面會》將於 3 月 21 日（六）上午 11 點至下午 1 點 30 分，在晶宴日光香頌圓形劇場登場，全場採對號入座，限量開放 200 席，票價為 NT$2,380，每人限購一張。球團特別準備「限定參加禮包」，讓到場球迷收藏新球季的第一份專屬紀念，為整年度的應援旅程揭開序章。

售票採兩階段進行，2 月 26 日（四）中午 12:00 開放金猿會員優先購票 100 席，2 月 27 日（五）中午 12:00 全面開賣剩餘席次，統一透過 ibon 網路售票系統販售（7-11 超商機台未販售）。金猿會員優先購票序號將自 2 月 14 日起陸續以簡訊發送。隨著倒數計時啟動，樂天女孩已經準備好，邀請所有球迷一同走進現場，為新球季喊出第一聲加油，做伙來應援。

▲樂天三本柱新球季前合體，左起廉世彬、河智媛、禹洙漢 。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天女孩        。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 樂天女孩桃猿開季見面會應援活動中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

李宇翔奧運一戰改寫台灣花滑歷史！無失誤完賽感動喊：一切都很美好

李宇翔奧運一戰改寫台灣花滑歷史！無失誤完賽感動喊：一切都很美好

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

賭場真合法？韓媒追查樂天球員涉賭事件　iPhone成關鍵證據

賭場真合法？韓媒追查樂天球員涉賭事件　iPhone成關鍵證據

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

搶十氣走奧運金牌！謝淑薇攜搭檔挺進杜哈女雙決賽、相隔6年再爭冠

搶十氣走奧運金牌！謝淑薇攜搭檔挺進杜哈女雙決賽、相隔6年再爭冠

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

熱門新聞

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

李宇翔奧運一戰改寫台灣花滑歷史！無失誤完賽感動喊：一切都很美好

讀者回應

﻿

熱門新聞

14球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

2控球之神「CP3」宣布退役！

3宋晟睿遭觸身倒地　曾豪駒揭傷情

4快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

5李宇翔完成冬奧花滑決賽首秀！

最新新聞

1樂天女孩開季全新陣容首次曝光！

2為何看上鄧愷威？太空人總管霸氣回覆

3大谷WBC僅打DH！羅伯斯：他也是人

4大谷理解WBC不登板　否認保險問題

5國王「灌籃王」動刀本季提前報銷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

冬奧中華隊開幕排76順位 選手連德安擔任掌旗官

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

【我只是想騎車QQ】結果遇到兩隻貓在機車上談戀愛

在古代如何辨識穿越者

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366