為何看上鄧愷威？太空人總管憑「強烈直覺」　看好養成體系讓他再升級

記者王真魚／綜合報導

休士頓太空人透過交易從舊金山巨人隊換得台灣右投鄧愷威，太空人總管布朗（Dana Brown）直言，「這筆交易是我個人非常強烈的直覺判斷。」他也看好鄧愷威在球隊投手養成體系中具發展潛力。

太空人上個月將小聯盟捕手比利亞羅爾 (Jancel Villarroel)送往巨人，換得現年27歲的鄧愷威。布朗表示，自己早在去年12月冬季會議期間，就已開始關注鄧愷威，當時球隊正積極尋求補強投手深度。

布朗指出，「他是一名身材高大、體格強壯的投手，球速可以拉到96英里，球的轉速與球質都不錯，也具備三振打者的能力。」他也強調，太空人在培養投手方面向來有口碑，「只要投手來到這個體系，往往都還能再往上提升一個層次，我認為鄧愷威身上仍有上限。」

帳面數據方面，鄧愷威過去兩季在巨人隊的大聯盟表現並不亮眼，累計40又2/3局投球、防禦率7.30，多半在先發與後援之間兩邊跑。不過，他在小聯盟展現的製造揮空能力，仍成功吸引太空人青睞。

上季鄧愷威在3A投了57局，送出89次三振；在大聯盟29又2/3局中，也飆出39K，但同時出現17次保送。該段大聯盟出賽樣本包含7場先發與1場後援。

太空人目前規劃在春訓期間將鄧愷威朝先發方向培養，但短期內也不排除讓他擔任長中繼角色。由於球隊預計以六人輪值開季，牛棚人手相對吃緊，具備先發與後援彈性的投手，將有更多發揮空間。

此外，鄧愷威仍保有下放小聯盟選項，讓他在球隊投手調度上更具彈性。太空人開季前28天內將進行26場比賽，密集賽程也提高了他的戰略價值。布朗形容他是「一張鬼牌」，並表示，「他有可能來到這裡後讓人留下深刻印象，所以我們會給他很充分的機會。」

鄧愷威2017年由明尼蘇達雙城隊自台灣簽下，2019年被交易至巨人隊，並於2024年完成大聯盟初登板。近年球種運用上，他逐步增加橫掃球（Sweeper）比例，上季揮空率達34.6%，並搭配四縫線速球作為主要武器。

鄧愷威受訪時也透過翻譯表示，自己在先發與後援角色間轉換中「學到很多」，接下來將與太空人投手教練團討論調整方向；他也轉述，布朗親自向他表達期待，「他說很高興我能來到這裡，也很期待看到我能做到什麼。」

▲鄧愷威被交易到太空人，球團看好投手潛力，規劃在春訓期間評估其先發與牛棚角色。（圖／截自khou11 IG）