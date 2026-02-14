羅伯斯期待大谷翔平二刀流全面回歸！談WBC僅打DH：他也是人

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）13日在春訓基地受訪時，談到本季將「完全二刀流」的的大谷翔平，不吝給予高度評價，直言對他的期待相當高，「當然，他對自己的期待一定比任何人都還高」。

羅伯斯表示，大谷勢必會把目標放在賽揚獎競逐行列，不過前提仍是健康，「最重要的是他能健康站上先發投手丘，只要能做到這一點，數據自然就會跟上。」

他也提到，今年大谷是在沒有復健壓力的情況下迎接春訓，「這是他久違完整度過的一個休賽季，真的讓人非常期待接下來的發展。」

針對大谷在世界棒球經典賽（WBC）期間不登板、專心以打者身分出賽的安排，羅伯斯再次說明，這項決定並非單方面拍板，而是經過充分討論後的結果，「我們一起討論過，從翔平的職業生涯、日本代表隊，以及道奇隊的立場出發，全面思考什麼才是最好的選擇，最後才做出這樣的決定。」

羅伯斯也語重心長地指出，外界常因大谷的能力而忽略他的身體負擔，「很多人會覺得他好像不是人類一樣，但他終究也是人，而且已經經歷過兩次重大手術。」他強調，大谷未來仍有很長的職業生涯，道奇必須在長遠角度下做出最合適的安排。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）