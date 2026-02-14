大谷翔平春訓首日就進牛棚練投　WBC不登板與保險無關

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平13日（台灣時間14日）在美國亞利桑那州格倫代爾迎來投捕組春訓首日，隨即進入牛棚投球，展現良好進度。他同時也談到2026年世界棒球經典賽（WBC）備戰方向，坦言對大賽充滿期待，但會以身體狀況與球隊共識為優先。

大谷此役讓捕手蹲捕投出27球，整體狀況穩定。他透露自己2月初就已進入春訓基地，這是第3次進牛棚，「能以不錯的強度投球，我覺得目前一切都很順利。」此外，他也站在捕手後方，觀察同隊投手山本由伸進行Live BP（實戰打擊練習），互動畫面引起關注。

回顧去年季後賽再度以二刀流身分出賽的經驗，大谷表示，那段期間重新適應同時投、打的節奏，「兩年前我只以DH打季後賽，但去年是投打一起，在那種短期又關鍵的比賽中，確實感受到負擔，不過那也是一次很好的經驗。」

對於外界關注的賽揚獎目標，大谷則展現強調健康仍是首要前提，「如果能接近那個位置，代表投了很多局數，所以最重要的還是能健康地完整跑完一整年。」

面對即將到來的WBC，大谷直言相當期待，「上一次有很多精彩比賽，對棒球界來說是很重要的賽事，我會全力去享受。」不過，針對不會在這次經典賽登板投球，他表示這是與球隊溝通後的結果，「是邊討論邊做決定的，球隊的想法和我自己的感覺一起考量。打DH是完全沒問題的，所以會把準備重點放在那裡。」

被問到身為二刀流選手是否為此感到不甘心，大谷坦然回應，「去年也只是後半段才開始投球，如果是完整投了一整年後再遇到這個時點，球隊和我對事情的看法或許會不一樣，但以現在的狀況來說，我是能理解的。」

此外，本屆WBC也引發「保險問題」的討論。對於仍有傷勢或曾有受傷史的選手，因不適用MLB與球員工會所同意的保險制度，往往不得不放棄參賽。外界推測大谷迴避登板也可能與保險有關，但他本人否認此說法，並表示「那部分應該不是問題。」

記者隨後問及，已拿過世界大賽冠軍和MVP，接下來追求的是什麼？ 大谷直言，「不管是世界大賽冠軍、WBC冠軍，或是在那裡拿MVP，都不是拿一次就夠了。能夠持續做到，才會被認為是一流選手。一次不如兩次，兩次不如三次，我覺得就是不斷累積。」