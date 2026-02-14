運動雲

李宇翔奧運一戰改寫台灣花滑歷史！無失誤完賽感動喊：一切都很美好

▲ 李宇翔在2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運男子單人滑長曲決賽拿下141.92分，最終以總分214.33分完成奧運首秀。（圖／奧會提供）

▲ 李宇翔在2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運男子單人滑長曲決賽拿下141.92分，最終以總分214.33分完成奧運首秀。（圖／奧會提供）

記者王真魚／綜合報導

零失誤完成三圈半與四圈跳等高難度動作，台灣花式滑冰新星李宇翔在2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運男子單人滑長曲決賽完美落地。當最後一個音符結束，他笑著躺在冰面上，享受全場歡呼，感謝義大利、感謝米蘭，也感謝這塊冰場與花式滑冰帶來的驚喜旅程。

19歲的李宇翔在短曲以72.41分名列第24名，順利晉級長曲決賽，並以第一順位出場。長曲搭配《Eleanor Rigby》，他策略性地將組合跳躍安排在曲目後段推分，原本短曲仍有瑕疵的三圈半成功落地，賽前才臨時決定加入的四圈跳也完美完成，最終長曲拿下141.92分。加上短曲成績，總分214.33分完成奧運首秀。

根據賽後技術表，李宇翔長曲技術分77.25分、表演分64.67分，全曲流暢、無跌倒扣分，雖部分高難度跳躍因周數微幅不足影響GOE，但在高壓的奧運決賽舞台仍展現極高完成度。

「我覺得非常開心，也突破了自己，一切都很美好。」李宇翔賽後透露，上次完成四圈跳已是2025年哈爾濱亞冬運，之後一度找不到感覺，長時間未將該動作列入訓練清單，「但這是我第一次奧運，都晉級決賽了就搏一搏吧。」

這個關鍵決定，為他的奧運首秀增添代表性一筆。 賽前暖身時，李宇翔曾雙手合十、低頭在冰面上滑行，他解釋是在「跟場地說話、集氣」，因為比賽表現除了自身狀態，也與冰鞋與冰面條件密切相關，「尊重這個場地，因為我們是在這裡比賽。」

來自亞熱帶的台灣，冬季運動資源相對有限。李宇翔自幼投入花式滑冰，奧運夢起步時如同作夢。去年8月亞錦賽摘銀後，他鎖定9月的米蘭冬奧資格賽，並以216.98分的生涯新高驚險收下門票，不僅成為自1998年劉中達後首位登上冬奧男子長曲的台灣選手，更是首位完全由台灣本土培養、站上此舞台的男子單人滑好手。

完成奧運長曲首秀後，李宇翔坦言腦中浮現的只有感謝，「這是我喜歡的項目，我對它的熱情非常多，它一直不斷地給我驚喜。」

「我覺得這朵花算是已經完全盛開了，就在今天，希望大家都可以看到這朵這麼漂亮的花在台灣本土。」李宇翔開出的冰上之花將繼續綻放，他會帶著奶奶與過去所有師長、冰場團隊給的鼓勵與支持繼續向前進。

接下來，李宇翔將前往愛沙尼亞世界青年花式滑冰錦標賽與捷克世界花式滑冰錦標賽出賽。他不為自己設下名次目標，只希望「繼續享受賽場、享受花式滑冰帶來的樂趣與驚喜，看它會把我帶到哪裡。」

▲ 李宇翔在2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運男子單人滑長曲決賽拿下141.92分，最終以總分214.33分完成奧運首秀。（圖／奧會提供）

▲ 完美落地後躺在冰面上感受歡呼，李宇翔以零失誤表現完成奧運首秀，賽後直言「一切都很美好」。（圖／奧會提供）

