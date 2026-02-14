備戰WBC首戰台灣！山本由伸春訓首日Live BP　大谷緊盯盛讚

▲山本由伸 。（圖／道奇官方X）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸13日（台灣時間14日）於美國亞利桑那州格蘭岱爾報到，春訓首日即進行實戰投打練習（Live BP），展現備戰世界棒球經典賽（WBC）的積極節奏。這名日本隊王牌將力拚連霸，首度實戰表現也吸引隊友大谷翔平、佐佐木朗希及總教練羅伯斯（Dave Roberts）到場關注。

這是山本生涯第3度參加大聯盟春訓，同時也將於3月代表日本隊出征世界棒球經典賽（WBC），力拚連霸。開訓首日，他便率先於投手群中進行實戰形式的投球練習（Live BP），對上將參加WBC的美國代表捕手史密斯（Will Smith），以及韓國代表內野手金慧成，合計對決5個打席、20球，藉此確認投球手感，最快球速達94英里（約151公里）。

與韓國代表金慧成的對決中，首打席直球被擊成右前方落點，但擊球瞬間折斷球棒；隨後下一打席，山本以高速指叉球讓對手揮空；第3打席則被擠壓擊出右前安打。面對史密斯的兩個打席，山本分別送出一次站著不動的三振與一次保送。

這場攸關日本隊連霸的重要王牌「首度實戰」，不僅吸引道奇總教練羅伯斯到場觀察，大谷翔平與佐佐木朗希也在完成牛棚投球後，站在捕手後方架起防護網專注觀看。大谷受訪時盛讚山本表現，「球速應該還在逐步拉升的階段，但控球（Command）非常好，從威爾的反應來看，球的威力也已經到位，真的很出色。」

道奇預計於21日展開熱身賽。羅伯斯透露，山本將在與日本代表隊會合前，於美國先登板出賽，持續透過實戰調整狀態，為經典賽與新球季做好準備。身為日本武士隊投手群的關鍵戰力，山本預計在WBC第一輪首戰對台灣（3月6日）登板，備受關注。