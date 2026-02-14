賭場真合法？韓媒追查樂天球員涉賭事件　iPhone成關鍵證據

▲ 韓媒報導指出，該電子遊戲場公開展示高價手機作為獎品的宣傳照片，並形容相關作法「相當荒唐」，相關貼文目前已被刪除 。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

韓國媒體持續關注樂天球員赴台期間涉足賭博場所的相關爭議，隨後更以事實查核角度深入解析事件背景，認為該場所雖名義上屬於合法營業，但實際運作是否完全符合法規，仍有待進一步檢視。

根據警方說法，樂天球員造訪的地點確實持有政府核發的營業許可，屬於合法「電子遊戲場」，不過警方也補充說明，該類場所同時列為重點管理、監控對象，一旦查獲違規情事，將依法處理。

韓國媒體《體育首爾》（Sports Seoul）隨後刊出專題報導，依據台灣《電子遊戲場業管理條例》相關規定，逐一對照該場所實際狀況，指出法規核心在於「獎品價值限制」，合法電子遊戲場提供的單一獎品價值，不得超過新台幣2,000元。 報導提及，樂天球員金東赫因介紹新會員入場，而獲得一支「iPhone 16」作為回饋獎品。

依照台灣官方售價，iPhone 16 價格明顯高於法規所規範的上限，即使已非最新款機型，仍屬高價商品，與娛樂性獎品的性質有所落差。

此外，該電子遊戲場曾將相關畫面上傳至社群平台作為宣傳內容，公開展示金東赫手持 iPhone 的照片，後續相關貼文已下架。韓媒直指，該電子遊戲場這樣的行為「荒唐至極」，形同自行留下違規證據。

報導也分析，所謂「合法場所」，主要是指業者持有經濟部核發的營業登記證，並不代表其所有營運內容皆自動符合規範，因此相關場所才會被列為警方定期或不定期稽查的對象。

「事實上，台灣警方於2024年上半年曾進行全國性非法賭博遊戲場專案查緝，在高雄、台南等地查獲多起表面合法、實際違規經營的案例，包括獎品價值超標或涉及私下兌現服務等情形。」

「披著合法外衣的非法賭博場所。」韓媒最後不諱言指出，樂天球員此次造訪的場所，是典型「合法假象」下的灰色地帶。報導更直言，金東赫手中的iPhone，已成為整起事件最直接、也最具說服力的關鍵證據。

韓媒形容，這樣的場所若以台灣民眾角度理解，就如同外觀合法的PC房（網咖），實際內部卻充斥違法行為，「問題不在門口招牌，而在裡頭做了什麼」。

經球團查證後確認，羅承燁（나승엽）、高承慜（고승민）與金東赫（暫譯，김동혁） 、金世民（김세민） 共4名球員造訪賭博性娛樂場所。球團聲明對外致歉，並宣布4人即刻返國，後續將通報韓國職棒委員會（KBO）清廉棒球中心處理。

儘管球員均表示不知該場所屬非法性質，但球團認定行為已違反聯盟及隊內規範，返國後4人將暫停訓練，靜待聯盟進一步調查與懲處。另針對外界流傳監視器畫面中涉及性騷擾的指控，樂天方面否認相關情事，強調並無不當身體接觸，稱畫面角度造成誤解。

▲韓國職棒樂天巨人隊球員來台春訓期間捲入爭議，相關電子遊戲場是否涉及違規經營引發關注。（圖／記者林敬旻攝）