運動雲

>

賭場真合法？韓媒追查樂天球員涉賭事件　iPhone成關鍵證據

▲ 韓媒報導指出，該電子遊戲場公開展示高價手機作為獎品的宣傳照片，並形容相關作法「相當荒唐」，相關貼文目前已被刪除 。（圖／截自X）

▲ 韓媒報導指出，該電子遊戲場公開展示高價手機作為獎品的宣傳照片，並形容相關作法「相當荒唐」，相關貼文目前已被刪除 。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

韓國媒體持續關注樂天球員赴台期間涉足賭博場所的相關爭議，隨後更以事實查核角度深入解析事件背景，認為該場所雖名義上屬於合法營業，但實際運作是否完全符合法規，仍有待進一步檢視。

根據警方說法，樂天球員造訪的地點確實持有政府核發的營業許可，屬於合法「電子遊戲場」，不過警方也補充說明，該類場所同時列為重點管理、監控對象，一旦查獲違規情事，將依法處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國媒體《體育首爾》（Sports Seoul）隨後刊出專題報導，依據台灣《電子遊戲場業管理條例》相關規定，逐一對照該場所實際狀況，指出法規核心在於「獎品價值限制」，合法電子遊戲場提供的單一獎品價值，不得超過新台幣2,000元。 報導提及，樂天球員金東赫因介紹新會員入場，而獲得一支「iPhone 16」作為回饋獎品。

依照台灣官方售價，iPhone 16 價格明顯高於法規所規範的上限，即使已非最新款機型，仍屬高價商品，與娛樂性獎品的性質有所落差。

此外，該電子遊戲場曾將相關畫面上傳至社群平台作為宣傳內容，公開展示金東赫手持 iPhone 的照片，後續相關貼文已下架。韓媒直指，該電子遊戲場這樣的行為「荒唐至極」，形同自行留下違規證據。

報導也分析，所謂「合法場所」，主要是指業者持有經濟部核發的營業登記證，並不代表其所有營運內容皆自動符合規範，因此相關場所才會被列為警方定期或不定期稽查的對象。

「事實上，台灣警方於2024年上半年曾進行全國性非法賭博遊戲場專案查緝，在高雄、台南等地查獲多起表面合法、實際違規經營的案例，包括獎品價值超標或涉及私下兌現服務等情形。」

「披著合法外衣的非法賭博場所。」韓媒最後不諱言指出，樂天球員此次造訪的場所，是典型「合法假象」下的灰色地帶。報導更直言，金東赫手中的iPhone，已成為整起事件最直接、也最具說服力的關鍵證據。

韓媒形容，這樣的場所若以台灣民眾角度理解，就如同外觀合法的PC房（網咖），實際內部卻充斥違法行為，「問題不在門口招牌，而在裡頭做了什麼」。

經球團查證後確認，羅承燁（나승엽）、高承慜（고승민）與金東赫（暫譯，김동혁） 、金世民（김세민） 共4名球員造訪賭博性娛樂場所。球團聲明對外致歉，並宣布4人即刻返國，後續將通報韓國職棒委員會（KBO）清廉棒球中心處理。

儘管球員均表示不知該場所屬非法性質，但球團認定行為已違反聯盟及隊內規範，返國後4人將暫停訓練，靜待聯盟進一步調查與懲處。另針對外界流傳監視器畫面中涉及性騷擾的指控，樂天方面否認相關情事，強調並無不當身體接觸，稱畫面角度造成誤解。

▲台韓交流賽，樂天巨人以3：4一分落敗。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國職棒樂天巨人隊球員來台春訓期間捲入爭議，相關電子遊戲場是否涉及違規經營引發關注。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 樂天球員賭博爭議電子遊戲場iPhone獎品韓國媒體

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

連兩屆無緣經典賽　戴培峰笑談古林睿煬跨海安慰「看我落選都習慣了」

連兩屆無緣經典賽　戴培峰笑談古林睿煬跨海安慰「看我落選都習慣了」

感謝成立永田條款！永田颯太郎拚中職選秀有動力　點名想對決高塩

感謝成立永田條款！永田颯太郎拚中職選秀有動力　點名想對決高塩

搶十氣走奧運金牌！謝淑薇攜搭檔挺進杜哈女雙決賽、相隔6年再爭冠

搶十氣走奧運金牌！謝淑薇攜搭檔挺進杜哈女雙決賽、相隔6年再爭冠

【驚險墜溝】回收車後方傳來慘叫！　清潔隊員回頭「阿嬤不見了」

熱門新聞

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

讀者回應

﻿

熱門新聞

14球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

2控球之神「CP3」宣布退役！

3宋晟睿遭觸身倒地　曾豪駒揭傷情

4快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

5李宇翔完成冬奧花滑決賽首秀！

最新新聞

1李宇翔改寫台灣花滑歷史！感動發聲

2山本備戰WBC實戰！大谷讚到不行

3樂天球員涉賭　韓媒揭一關鍵證據

4經典賽回顧／中華隊飲恨

5經典賽回顧　張育成把罵聲打成掌聲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

冬奧中華隊開幕排76順位 選手連德安擔任掌旗官

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

【我只是想騎車QQ】結果遇到兩隻貓在機車上談戀愛

在古代如何辨識穿越者

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366