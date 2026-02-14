快訊／NBA「控球之神」宣布退休！　21賽季締造傳奇

▲NBA「控球之神」後衛保羅（Chris Paul）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

2度入選NBA全明星賽的控衛保羅（Chris Paul）今在社群宣布退役，結束長達21年職業生涯。這位40歲老將坦言心情複雜，但充滿感恩，正式告別球場。

Chris Paul今天在Instagram發文寫下：「就是這樣了！21年後，我將離開籃球場。」他上週才從洛杉磯快艇被交易至多倫多暴龍，隨後遭到裁掉，如今選擇為生涯按下句點。

保羅自2005年進入NBA以來，累積出賽1370場，生涯場均16.8分、9.2助攻、4.4籃板與2.0抄截，數據相當全面。他曾效力紐奧良鵜鶘、休士頓火箭、奧克拉荷馬雷霆、鳳凰城太陽、金州勇士、聖安東尼奧馬刺與快艇，是聯盟最具代表性的控球後衛之一。

▲保羅（Chris Paul）。（圖／達志影像／美聯社）

兩奪奧運金牌 全明星MVP加身

2006年獲選年度最佳新秀的保羅，2013年更拿下NBA全明星賽MVP。他也曾兩度披上美國隊戰袍，在2008年北京奧運與2012年倫敦奧運摘下金牌，為國家隊立下戰功。

談到退役決定，保羅坦言寫下這段話時難以形容感受，「很多人可能會驚訝，但我其實沒有答案。」他笑說自己此刻充滿喜悅與感謝，雖然「NBA球員」的篇章結束，但籃球永遠是生命的一部分。

總冠軍擦肩而過 留下無冕遺憾

保羅職涯最大遺憾，無疑是未曾捧起總冠軍獎盃。最接近的一次是在2021年，他帶領太陽闖進總決賽，最終敗給密爾瓦基公鹿，與冠軍失之交臂。

儘管未能封王，但保羅在場上的領袖氣質與精準控場能力，早已奠定傳奇地位。21年歲月寫滿榮耀與拼搏，如今他轉身離場，屬於「CP3」的篇章正式落幕，也為NBA一個時代畫下句點。