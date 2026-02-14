搶十氣走奧運金牌！謝淑薇攜搭檔挺進杜哈女雙決賽、相隔6年再爭冠

▲謝淑薇攜手拉脫維亞老搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）出戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣雙打一姐謝淑薇這次繼續攜手拉脫維亞老搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）出戰，這次在WTA 1000等級的杜哈女網賽再度傳捷報！台灣時間14日凌晨兩人出戰女雙4強，面對頭號種子、巴黎奧運義大利金牌搭檔埃拉尼（Sara Errani）和保莉妮（Jasmine Paolini），在經歷1小時40分、激戰到搶十，最終以7比5、3比6、10比6，成功擊敗強敵，挺進女雙冠軍戰。

謝淑薇本季和老搭檔奧絲塔朋科重新合拍，新年首戰布里斯本就強勢奪冠，不過隨後兩人在澳網卻意外於女雙8強止步，兩人本周則是再次攜手於杜哈女網賽，以大會女雙第3種子身分出擊，首戰直落二橫掃斯洛維尼亞克萊帕琪（Andreja Klepac）與波蘭皮特爾（Katarzyna Piter）組合，8強則以6比1、6比2輕取澳洲蓋德茲基（Olivia Gadecki）、斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova），也晉級4強。

然而準決賽馬上就碰上義大利奧運金牌搭檔，雙方在首盤上演破發大戰，前10局各自3度破發，戰成5比5平手，不過關鍵第11局，台拉聯軍連下四城，第4度破發後，第12局也成功關門，以7比5拿下首盤。只是沒想到次盤，小薇與搭檔開盤就陷入0比3落後，第7局雖然成功回破，但第8局卻又再度遭義大利組合破發，以3比6讓出。

關鍵第三盤搶十，開賽雙方就戰得難分難解，謝淑薇與奧絲塔朋科開賽從1比1一路戰到6比6，不過關鍵時刻小薇組合最後連拿4分，漂亮以10比6搶下勝利，挺進女雙冠軍賽。而這不僅是謝淑薇生涯第4度打入杜哈公開賽女雙冠軍戰，這也是個人相隔6年再度爭逐杜哈賽女雙后冠。