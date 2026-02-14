運動雲

>

搶十氣走奧運金牌！謝淑薇攜搭檔挺進杜哈女雙決賽、相隔6年再爭冠

▲謝淑薇攜手拉脫維亞老搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）出戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇攜手拉脫維亞老搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）出戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣雙打一姐謝淑薇這次繼續攜手拉脫維亞老搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）出戰，這次在WTA 1000等級的杜哈女網賽再度傳捷報！台灣時間14日凌晨兩人出戰女雙4強，面對頭號種子、巴黎奧運義大利金牌搭檔埃拉尼（Sara Errani）和保莉妮（Jasmine Paolini），在經歷1小時40分、激戰到搶十，最終以7比5、3比6、10比6，成功擊敗強敵，挺進女雙冠軍戰。

謝淑薇本季和老搭檔奧絲塔朋科重新合拍，新年首戰布里斯本就強勢奪冠，不過隨後兩人在澳網卻意外於女雙8強止步，兩人本周則是再次攜手於杜哈女網賽，以大會女雙第3種子身分出擊，首戰直落二橫掃斯洛維尼亞克萊帕琪（Andreja Klepac）與波蘭皮特爾（Katarzyna Piter）組合，8強則以6比1、6比2輕取澳洲蓋德茲基（Olivia Gadecki）、斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova），也晉級4強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而準決賽馬上就碰上義大利奧運金牌搭檔，雙方在首盤上演破發大戰，前10局各自3度破發，戰成5比5平手，不過關鍵第11局，台拉聯軍連下四城，第4度破發後，第12局也成功關門，以7比5拿下首盤。只是沒想到次盤，小薇與搭檔開盤就陷入0比3落後，第7局雖然成功回破，但第8局卻又再度遭義大利組合破發，以3比6讓出。

關鍵第三盤搶十，開賽雙方就戰得難分難解，謝淑薇與奧絲塔朋科開賽從1比1一路戰到6比6，不過關鍵時刻小薇組合最後連拿4分，漂亮以10比6搶下勝利，挺進女雙冠軍賽。而這不僅是謝淑薇生涯第4度打入杜哈公開賽女雙冠軍戰，這也是個人相隔6年再度爭逐杜哈賽女雙后冠。

關鍵字： 謝淑薇杜哈女網網球奧絲塔朋科WTA1000

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

感謝成立永田條款！永田颯太郎拚中職選秀有動力　點名想對決高塩

感謝成立永田條款！永田颯太郎拚中職選秀有動力　點名想對決高塩

連兩屆無緣經典賽　戴培峰笑談古林睿煬跨海安慰「看我落選都習慣了」

連兩屆無緣經典賽　戴培峰笑談古林睿煬跨海安慰「看我落選都習慣了」

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

經典賽最新奪冠賠率曝光！　中華隊100倍列「其他隊伍」

經典賽最新奪冠賠率曝光！　中華隊100倍列「其他隊伍」

【貓咪暴走現場！】怕打針衝上桌砸電腦、跳垃圾桶 全場大亂XD

熱門新聞

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

讀者回應

﻿

熱門新聞

14球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

2宋晟睿遭觸身倒地　曾豪駒揭傷情

3快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

4控球之神「CP3」宣布退役！

5張育成扛2棒、陳傑憲右外野　曾總解釋原因

最新新聞

1快訊／NBA「控球之神」宣布退休！　21賽季締造傳奇

2李宇翔完成冬奧花滑決賽首秀！

3擊敗奧運金牌！謝淑薇攜搭檔闖決賽

4台灣越野滑雪18歲小將冬奧完賽

5控球之神「CP3」宣布退役！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

冬奧中華隊開幕排76順位 選手連德安擔任掌旗官

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

在古代如何辨識穿越者

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

【我只是想騎車QQ】結果遇到兩隻貓在機車上談戀愛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366