李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

▲▼台灣19歲小將李宇翔在長曲決賽拿下141.92分。（圖／路透）

▲台灣19歲小將李宇翔在長曲決賽拿下141.92分。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運（Milano Cortina 2026）於今（14日）進行花式滑冰男子單人長曲決賽，台灣19歲小將李宇翔在短曲發揮優異後，今日在長曲決賽拿下141.92分，加上短曲的72.41分，最終總分以214.33分、以第23名作收。

身處亞熱帶國家的台灣，冬季運動資源相對匱乏，李宇翔自幼投入花式滑冰訓練，對他來說奧運夢想剛起步時像是在做夢，不過去年8月他先在亞錦賽摘下銀牌，先鎖定9月的米蘭冬奧資格賽，當時他以總分216.98分的生涯新高驚險收下冬奧門票，不僅成為自1998年劉中達後首位登上冬奧男子長曲賽事的選手，更是首位完全由台灣本土培養出的選手。

李宇翔在先前的短曲賽事中展現穩定性，以72.41分改寫了去年 9月在奧運資格賽中創下的個人最佳紀錄的70.31 分，並以排名第24名的成績成功闖進14日的長曲決賽。

在14日凌晨進行的長曲項目中，李宇翔被排在24位晉級選手中的第1位出場，搭配歌曲《Eleanor Rigby 》面對龐大的心理壓力，他以穩定的三圈路普跳躍開場，展現出良好的入冰節奏，而李宇翔採取了策略性的動作編排，將所有的組合跳躍皆放置在曲目的中後段，有效推分數，而完賽當下，李宇翔直接躺在冰面上，徹底享受自己生涯奧運長曲首秀。

▲▼台灣19歲小將李宇翔在長曲決賽拿下141.92分。（圖／路透）

▲台灣19歲小將李宇翔。（圖／路透）

根據賽後計分表顯示，李宇翔在長曲項目的技術分達到77.25分，表演分則為64.67分，且整場曲目執行流暢，儘管高難度跳躍因周數微幅不足導致執行分（GOE）略受影響，但全場無跌倒扣分，最終獲得141.92分，加上短曲後，總分為214.33分，雖然略低於去年資格賽時的生涯最佳紀錄，但他在高壓的奧運決賽環境下展現了極高的完成度。

▲▼台灣19歲小將李宇翔在長曲決賽拿下141.92分。（圖／路透）

▲李宇翔。（圖／路透）

完賽後，李宇翔終於放下心中的重擔。他在接受《愛爾達體育》採訪時感性表示，為了這一天已經準備了非常久，此刻終於可以稍稍緩口氣。

「準備了很久，現在終於可以稍稍緩氣。我覺得整體狀況還不錯，雖然有些小瑕疵、被裁判抓了『偷圈』，但對我來說，能嘗試『三圈半』和『四圈跳躍』已經是最大的突破，」李宇翔說道，「這段時間我在每個動作上都有看到進步，能順利完成奧運首秀，心裡真的很高興，接下來就是繼續向前，朝自己心中的目標努力。」

而哈薩克謝德羅夫（Mikhail Shaidorov）靠著長曲198.64分的亮眼表現，以總分291.58逆轉摘金，鍵山優真、佐藤駿分別拿下280.06分、274.90分「銀包銅」再為日本摘下兩面獎牌，奪金大熱門「四周跳之神」馬里寧（Ilia Malinin）長曲意外出現2次跌倒失誤，雖然又在比賽中重現後空翻，最終僅拿156.33分，以總分264.49分以第8名作收。

