運動雲

>

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

▲NBA「控球之神」後衛保羅（Chris Paul）。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA「控球之神」後衛保羅（Chris Paul）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA「控球之神」後衛保羅（Chris Paul），在台灣時間14日凌晨被多倫多暴龍隊裁掉，隨後透過Instagram發文拋出震撼彈，宣布將高掛戰靴，結束長達21個賽季的職業生涯。

保羅休季以一紙360萬美元的1年合約重返快艇，而快艇引進保羅原意是為增加老將深度，並讓去年11月就宣布本季結束就要退役的他，在2011至2017年效力六季的輝煌起點完成職業生涯最後一章。然而，隨著球隊開季僅打出5勝16敗的低迷戰績，這段回歸之路迅速演變成一場混亂，早在去年12月初，快艇就已經明確將保羅排除在球隊計畫之外，也直接讓他離隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而上週他透過三方交易轉戰暴龍，但保羅從未代表暴龍出賽，今日也正式被球隊裁掉，40歲的保羅選擇不再尋找下家，決定在這個時刻，瀟灑地離開賽場。

保羅的職業生涯雖然遺憾未能拿下總冠軍，但他個人所達成的成就早已足以進入名人堂，在長達21年的征戰中，保羅建立起了一座難以逾越的「保羅障礙」，他生涯總助攻數高達12,552次，位居NBA歷史第二，僅次於傳奇球星史塔克頓（John Stockton）。

保羅曾12次入選明星賽、11次入選最佳陣容，並9次進入最佳防守陣容，他不僅是NBA 欽定的歷史75大球星之一，更是史上首位達成「20,000分與10,000助攻」里程碑的球員。除了 2006 年奪得年度最佳新秀外，他還代表美國隊奪下 2008年北京奧運與2012 年倫敦奧運金牌，個人榮譽幾乎涵蓋了籃球員的所有巔峰。

保羅在Instagram的退役貼文中，細數了籃球對他生命的意義，他坦言在寫下這段文字時內心充滿喜悅與感激，但也自嘲「這一次我真的沒有答案（笑）」。

保羅感性地回憶：「這是我人生中建立的第一段關係。籃球給了我一個理由，讓我在上學前的凌晨 5 點起床訓練；讓我在祖父不幸被殺害後，依然在比賽中狂砍 61 分；它給了我一個理由，在經歷了半月板撕裂、瓊斯骨折、肩膀脫臼以及 5 次手部手術後，依然日復一日地現身進行復健……」

他強調，真正的領導者知道，光是「現身」（Showing up）就已經贏了一半。而現在，他決定將這份「現身」留給最重要的人。「過去六年在外的日子，對我們全家來說都是巨大的犧牲。我現在全心明白，我所能扮演最好的隊友角色，就是守護 Jada、Chris II 和 Cam（妻子與兒女）。」

關鍵字： 保羅NBA快艇助攻暴龍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

感謝成立永田條款！永田颯太郎拚中職選秀有動力　點名想對決高塩

感謝成立永田條款！永田颯太郎拚中職選秀有動力　點名想對決高塩

連兩屆無緣經典賽　戴培峰笑談古林睿煬跨海安慰「看我落選都習慣了」

連兩屆無緣經典賽　戴培峰笑談古林睿煬跨海安慰「看我落選都習慣了」

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

經典賽最新奪冠賠率曝光！　中華隊100倍列「其他隊伍」

經典賽最新奪冠賠率曝光！　中華隊100倍列「其他隊伍」

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

【3小時被逮】假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」　玻璃沒破...搶匪毀門逃逸

熱門新聞

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

感謝成立永田條款！永田颯太郎拚中職選秀有動力　點名想對決高塩

讀者回應

﻿

熱門新聞

14球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

2宋晟睿遭觸身倒地　曾豪駒揭傷情

3快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

4張育成扛2棒、陳傑憲右外野　曾總解釋原因

5永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」

最新新聞

1控球之神「CP3」宣布退役！

2永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」

3感謝立永田條款！永田颯太郎拚選秀

4連2屆差一步！戴培峰談WBC遺珠

54球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

冬奧中華隊開幕排76順位 選手連德安擔任掌旗官

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

在古代如何辨識穿越者

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

【我只是想騎車QQ】結果遇到兩隻貓在機車上談戀愛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366