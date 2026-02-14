被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

▲NBA「控球之神」後衛保羅（Chris Paul）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA「控球之神」後衛保羅（Chris Paul），在台灣時間14日凌晨被多倫多暴龍隊裁掉，隨後透過Instagram發文拋出震撼彈，宣布將高掛戰靴，結束長達21個賽季的職業生涯。

保羅休季以一紙360萬美元的1年合約重返快艇，而快艇引進保羅原意是為增加老將深度，並讓去年11月就宣布本季結束就要退役的他，在2011至2017年效力六季的輝煌起點完成職業生涯最後一章。然而，隨著球隊開季僅打出5勝16敗的低迷戰績，這段回歸之路迅速演變成一場混亂，早在去年12月初，快艇就已經明確將保羅排除在球隊計畫之外，也直接讓他離隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而上週他透過三方交易轉戰暴龍，但保羅從未代表暴龍出賽，今日也正式被球隊裁掉，40歲的保羅選擇不再尋找下家，決定在這個時刻，瀟灑地離開賽場。

保羅的職業生涯雖然遺憾未能拿下總冠軍，但他個人所達成的成就早已足以進入名人堂，在長達21年的征戰中，保羅建立起了一座難以逾越的「保羅障礙」，他生涯總助攻數高達12,552次，位居NBA歷史第二，僅次於傳奇球星史塔克頓（John Stockton）。

保羅曾12次入選明星賽、11次入選最佳陣容，並9次進入最佳防守陣容，他不僅是NBA 欽定的歷史75大球星之一，更是史上首位達成「20,000分與10,000助攻」里程碑的球員。除了 2006 年奪得年度最佳新秀外，他還代表美國隊奪下 2008年北京奧運與2012 年倫敦奧運金牌，個人榮譽幾乎涵蓋了籃球員的所有巔峰。

保羅在Instagram的退役貼文中，細數了籃球對他生命的意義，他坦言在寫下這段文字時內心充滿喜悅與感激，但也自嘲「這一次我真的沒有答案（笑）」。

保羅感性地回憶：「這是我人生中建立的第一段關係。籃球給了我一個理由，讓我在上學前的凌晨 5 點起床訓練；讓我在祖父不幸被殺害後，依然在比賽中狂砍 61 分；它給了我一個理由，在經歷了半月板撕裂、瓊斯骨折、肩膀脫臼以及 5 次手部手術後，依然日復一日地現身進行復健……」

他強調，真正的領導者知道，光是「現身」（Showing up）就已經贏了一半。而現在，他決定將這份「現身」留給最重要的人。「過去六年在外的日子，對我們全家來說都是巨大的犧牲。我現在全心明白，我所能扮演最好的隊友角色，就是守護 Jada、Chris II 和 Cam（妻子與兒女）。」