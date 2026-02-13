運動雲

連兩屆無緣經典賽　戴培峰笑談古林睿煬跨海安慰「看我落選都習慣了」

記者蔡厚瑄／高雄報導

WBC中華隊30人正選名單公佈，富邦悍將捕手戴培峰最終遭到割愛，這也是他繼2023年後，第二次在最終階段與經典賽失之交臂，即便曾在12強賽曾對日本開轟，但仍成遺珠，目前遠在日本春訓的好友古林睿煬第一時間透過電話跨海送上鼓勵，對於這位從國小、國中到高中同隊超過十年的老搭檔，而戴培峰笑說「他可能看我落選第二次已經習慣了。」

▲▼ 2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊捕手戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

得知自己未入選名單，戴培峰表示那時仍在集訓地的練習節奏中，「我們自己也是看轉播才知道有沒有入選的，那時候好像還在練習，所以沒有即時看到，是訓練休息的時候看到的。」

面對再度落選，戴培峰有些落寞，「看完之後……當然還是會蠻難過的，畢竟也很期待可以參加這次比賽。這是第二次了嘛，也是差一步。雖然這次我自認調適得還蠻快的，但那種失落感……畢竟連續兩次，也等了三年。那幾天確實蠻難過的。」

儘管失落感沉重，但戴培峰並非獨自消化，他透露這幾天透過多方的支持，讓他得以維持訓練強度，而非陷入低潮，「有跟老婆聊聊，還有球隊的心理老師、紫峯老師也給了我很多幫助。有人可以聽我說話，我覺得就會好很多。再加上同學坤宇、博玄我們每天都混在一起，一起做很多事情，所以調適得還蠻快的。」

而他也展現了職業球員的韌性：「但日子還是要往前走，球隊（富邦悍將）也還有賽季要準備，這邊（中華隊）也需要幫忙。我現在的心態就是先往賽季的方向去準備，在這邊盡力配合比賽跟調整。當然，還是希望中華隊有好的成績。」

回顧從國訓中心到第一階段集訓的過程，戴培峰認為高強度的訓練已為他的新球季奠定了良好基礎，「我覺得因為我去年成績不是那麼好，有很多狀況。因為這次中華隊的集訓，有比較早進入比賽的節奏。雖然現在沒有入選，但至少這段時間我把自己準備得很好。」

他也提到，休賽季與集訓期間針對個人技術做了不小變動，「去年不好的狀況，在今年的集訓甚至休賽季時，都有做了蠻大的調整。跟去年的狀況比起來，我覺得好很多。不會因為落選就停止調整，我會繼續努力。」戴培峰強調，他會利用剩下的時間繼續向隊友與學長交流，把自己準備好。

目前人在日本參加火腿隊春訓的高中同窗古林睿煬，在得知好友落選後也表達了驚訝與不捨。對此，戴培峰笑稱兩人常通電話：「我們蠻常講電話的，他這次也是叫我加油。他可能看我第二次（落選）已經習慣了吧。我們就平常閒聊，我知道他有比賽，也會幫他加油。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊戴培峰古林睿煬

