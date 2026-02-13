運動雲

>

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

▲台南市長黃偉哲前往亞太棒球訓練中心探班韓職樂天巨人春訓，關心公益講座內容。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲樂天巨人4球員涉賭，球團道歉。（資料照／記者林東良翻攝）

記者柯振中／綜合報導

韓國職棒樂天巨人隊在台南春訓期間爆出風波，4名球員被證實曾出入當地非法賭博場所。球團13日道歉，並宣布涉案球員將立即強制返國，並配合韓國職棒委員會（KBO）後續調查與懲處。

原傳3人　實為4人涉入

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天表示，經面談與查證後確認羅承燁、高勝敏、金東赫與金世敏4人曾造訪被列為非法的場所。先前外界僅知3人涉入，如今再多1人曝光。球員則主張並不知情該場所屬非法賭場。

球團通報KBO處理

球團強調，無論是否知情，行為已違反KBO與隊內規範，因此決定立即安排4人返國，並向KBO清廉棒球中心通報。返國後4人將暫停訓練，等待後續處分結果。

依KBO規章，若球員涉賭，將面臨至少1個月參賽停止或30場以上停賽，並處以300萬韓元以上罰款，預料聯盟層級處分難以避免。

性騷擾指控被否認

事件起因為網路流傳的監視器畫面截圖，畫面中疑似有球員出現在台灣某遊戲場所，其中一人被質疑觸碰女性員工身體。樂天強調並無身體接觸，稱因畫面角度造成誤會，涉事球員亦否認相關指控。

春訓行程受影響

樂天自上月25日起在台南進行2026賽季備戰，原定20日赴日本展開第二階段實戰訓練。然而首階段訓練尚未結束便爆出爭議，為球隊新賽季備戰蒙上陰影。

關鍵字： 樂天巨人涉賭風波KBO調查春訓事件韓國職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

樂天巨人來台爆爭議！疑涉碰觸女性臀部　韓媒關注驚見主力球員

樂天巨人來台爆爭議！疑涉碰觸女性臀部　韓媒關注驚見主力球員

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

球員在台灣涉非法賭博、性騷擾？樂天巨人回應：性騷擾絕非事實

球員在台灣涉非法賭博、性騷擾？樂天巨人回應：性騷擾絕非事實

中華隊16投全是火球男！陳冠宇感嘆學弟均速、指名曾峻岳陪練功

中華隊16投全是火球男！陳冠宇感嘆學弟均速、指名曾峻岳陪練功

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

【天坑吞貨櫃屋】上海地鐵工程坍塌！ 人群奔逃驚喊：這個樓在震動

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

樂天巨人來台爆爭議！疑涉碰觸女性臀部　韓媒關注驚見主力球員

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

2蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

34球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

4交手雄鷹！經典賽中華隊先發出爐

5「日本羽球女將」志田千陽宣布退社

最新新聞

1感謝立永田條款！永田颯太郎拚選秀

2連2屆差一步！戴培峰談WBC遺珠

34球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

4宋晟睿遭觸身倒地　曾豪駒揭傷情

5張育成扛2棒、陳傑憲右外野　曾總解釋原因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

冬奧中華隊開幕排76順位 選手連德安擔任掌旗官

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持

在古代如何辨識穿越者

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

【毫無求生欲】請女友踩平紙箱　底下竟暗藏體重機
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366