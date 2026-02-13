樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

▲樂天巨人4球員涉賭，球團道歉。（資料照／記者林東良翻攝）



記者柯振中／綜合報導

韓國職棒樂天巨人隊在台南春訓期間爆出風波，4名球員被證實曾出入當地非法賭博場所。球團13日道歉，並宣布涉案球員將立即強制返國，並配合韓國職棒委員會（KBO）後續調查與懲處。

原傳3人 實為4人涉入

樂天表示，經面談與查證後確認羅承燁、高勝敏、金東赫與金世敏4人曾造訪被列為非法的場所。先前外界僅知3人涉入，如今再多1人曝光。球員則主張並不知情該場所屬非法賭場。

球團通報KBO處理

球團強調，無論是否知情，行為已違反KBO與隊內規範，因此決定立即安排4人返國，並向KBO清廉棒球中心通報。返國後4人將暫停訓練，等待後續處分結果。

依KBO規章，若球員涉賭，將面臨至少1個月參賽停止或30場以上停賽，並處以300萬韓元以上罰款，預料聯盟層級處分難以避免。

性騷擾指控被否認

事件起因為網路流傳的監視器畫面截圖，畫面中疑似有球員出現在台灣某遊戲場所，其中一人被質疑觸碰女性員工身體。樂天強調並無身體接觸，稱因畫面角度造成誤會，涉事球員亦否認相關指控。

春訓行程受影響

樂天自上月25日起在台南進行2026賽季備戰，原定20日赴日本展開第二階段實戰訓練。然而首階段訓練尚未結束便爆出爭議，為球隊新賽季備戰蒙上陰影。