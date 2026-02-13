宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

▲2026WBC經典賽中華隊自辦練習賽，中華隊宋晟睿遭到頭部觸身球倒地。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊13日於澄清湖球場展開練習賽，雖然順利擊敗台鋼雄鷹，但場上幾次觸身球狀況引發關注，尤其是宋晟睿在9局下疑似遭台鋼陳冠豪砸中頭部，總教練曾豪駒表示他目前無大礙，也將持續追蹤。此外，因應經典賽預賽多場「午間賽事」的挑戰，中華隊也調整策略，要求全隊進入「早睡早起」模式，提早適應國際賽作息。

今日對戰台鋼雄鷹的9局下半，外野手宋晟睿遭疑似被砸中頭部，倒地久久無法起身，雙方教練、球員都上前關心，隨即他在工作人員陪同下退場接受治療檢查。

總教練曾豪駒指出，初步觀察並無大礙，但考量傷及部位較為敏感，明日會持續追蹤其身體反應。此外，強打張育成的背部也遭到觸身球擊中，曾總對此表示張育成身體狀況良好，目前沒有太大問題。

而台灣隊與台鋼雄鷹連續兩場練習賽都安排在下午1點，2月26、27日在大巨蛋的自辦熱身賽對軟銀鷹、日本火腿，時間分別為晚上7點、下午3點，3月2、3日公辦熱身賽對歐力士二軍、軟銀鷹二軍，都在日本時間上午11點進行，6場熱身賽和練習賽，有5場都排在白天進行。

▲2026WBC經典賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）

對此，曾豪駒也說就是為了因應，經典賽3場白天賽事，「所以集訓作息都安排比較早出發，讓選手習慣這個生理時鐘，如果比較晚練習、起床，晚接午的比賽，生理時鐘可能沒辦法馬上調整過來，希望大家比較早出發去練習，然後早睡早起。」