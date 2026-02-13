運動雲

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽，張育成擔任先發第2棒。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

經典賽中華隊今（13日）於高雄進行首場自辦練習賽，最終以1分之差險勝台鋼雄鷹，而外界關注此役排出的先發陣容，將隊長陳傑憲由中外野移防至右外野並排在第3棒，強打張育成則罕見地擔任第2棒，對此，總教練曾豪駒賽後表示，這是針對正賽陣型的初步測試，旨在透過多樣性的變化找出最強大的攻勢串聯。

陳傑憲在母隊統一獅多半擔任中外野要職，但在今日的練習賽中，他被安排在3棒並防守右外野，外界普遍認為這可能是為了因應台美混血戰將「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）之後加入全隊將入主中外野而做的調整。

不過對此曾豪駒說：「目前先嘗試這樣的設定，主要希望傑憲能去熟悉右外野，因為今年球季他在母隊也會從右外野開始，讓他提前在國家隊集訓期間找回守備體感，對之後的比賽安排會更有彈性。」

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽外野手陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

而上一屆的當家四番張育成，今日被排在第2棒，曾豪駒說，這的確是一種「先搶分」的思維，如果能在打序前段就佈置具備強大攻擊與得分能力的選手，對於整體戰術執行將會是最佳狀態，「如果在前面能製造好的攻擊與得分能力，對球隊當然是好事，現在是集訓初期，選手的狀態會隨著比賽多寡，慢慢去調整擊球手感，這點其實不用太擔心。」

