曾峻岳飆152火球、首場實戰卻遇亂流　曾豪駒說初期都正常

▲▼ 2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

▲2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽投手曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊今日（13日）於高雄澄清湖球場進行首場對外練習賽，投手曾峻岳在8局上登板，雖然投出全場最快152公里的火球，但面對5位打者僅抓2個出局數，被敲2安失1分，還投出一次觸身球保送，最終在投滿預設的26球後，留下一三壘有人該半局自動結束。不過總教練曾豪駒賽後表示，目前仍處於準備初期，球員在嘗試階段的起伏屬正常現象。

曾峻岳8局上場接替投球，開局狀況較為不穩，首名打者便對台鋼雄鷹黃劼希投出觸身球。隨後雖解決打者，但接連被宋柏翰與紀慶然敲出安打失掉1分，此役設有保護機制，投手只要達到單場預設用球數即停止投球，曾峻岳在投至第26球時，已解決2名打者，現場留下兩出局一、三壘有人的殘局，教練團隨即依照設定宣布該半局結束，總計曾峻岳投0.2局，被敲2支安打，另有1次觸身球，失1分。

針對曾峻岳的投球內容，曾豪駒給出正面看法，認為目前的失分與亂流都在可接受的調整範圍內，「當然現在都是初期，在整個準備的初期。狀況一定有好有壞，今天可能就是他太想嘗試某些球種，導致於球數用得比較多。希望後續如果有比賽的時候，他可以去調整自己的節奏，或者在配球上面的想法再做微調。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊曾峻岳練習賽

