經典賽回顧／從逃兵風波到全場敬禮　張育成把罵聲打成掌聲

▲2023WBC世界棒球經典賽中華隊張育成(舉手者)。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2023年世界棒球經典賽（WBC）中華隊在A組預賽打出令人熱血沸騰的篇章，而其中最具代表性的角色，非旅美強打張育成莫屬；先前張育成曾因兵役風波被罵是「逃兵」、「二兵」，但他不只用實力回應外界質疑，更在場上以一連串震撼表現贏得球迷全體敬禮，成為2023經典賽最難忘的象徵之一。

在經典賽開打前，張育成一度因備戰新球季而婉拒徵召，引發網路強烈批評，許多球迷甚至用「逃兵成」、「二兵阿成」等酸語攻擊他。

面對風波，張育成坦然看待並最終決定加入中華隊，並幽默的將批評化為動力，用他招牌的「敬禮」慶祝手勢來回應負面聲浪，象徵「永遠忠誠」的正面訊息逐漸在場上延燒。

經典賽台中洲際棒球場迎戰義大利的比賽中，中華隊曾一度在6局下以5比7落後，這時張育成在關鍵時刻挺身而出，打出追平2分砲扳平戰局，瞬間點燃全場氣氛，當他繞過壘包後做出「敬禮」動作，成為經典賽最具代表性的畫面之一，也讓現場球迷及外媒注意這個具有故事性的慶祝手勢，最終中華隊11比7逆轉拿下首勝。

隔日對上被視為A組強敵的荷蘭隊，中華隊背水一戰；張育成在2局下敲出滿貫全壘打，幫助中華隊迅速拉開比分，也奠定勝基。

最終中華隊9比5擊敗擁有多名大聯盟球員的荷蘭隊，當場球迷全體站立以「敬禮」回應他的表現，這一幕也迅速在社群及新聞媒體間瘋傳，張育成成為象徵台灣隊戰魂的象徵人物。

雖然中華隊最終以2勝2敗結束A組賽事，無緣晉級複賽，但張育成在4場比賽中繳出高水準攻擊表現（包含義、荷兩場轟炸），他以高達.438打擊率、2轟、8打點的成績被評為A組最有價值球員，成為中華隊最關鍵的代表人物。