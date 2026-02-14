運動雲

>

經典賽回顧／從逃兵風波到全場敬禮　張育成把罵聲打成掌聲

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊張育成(舉手者)。（圖／記者李毓康攝）

▲2023WBC世界棒球經典賽中華隊張育成(舉手者)。（圖／記者李毓康攝） 

記者胡冠辰／綜合報導

2023年世界棒球經典賽（WBC）中華隊在A組預賽打出令人熱血沸騰的篇章，而其中最具代表性的角色，非旅美強打張育成莫屬；先前張育成曾因兵役風波被罵是「逃兵」、「二兵」，但他不只用實力回應外界質疑，更在場上以一連串震撼表現贏得球迷全體敬禮，成為2023經典賽最難忘的象徵之一。

在經典賽開打前，張育成一度因備戰新球季而婉拒徵召，引發網路強烈批評，許多球迷甚至用「逃兵成」、「二兵阿成」等酸語攻擊他。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對風波，張育成坦然看待並最終決定加入中華隊，並幽默的將批評化為動力，用他招牌的「敬禮」慶祝手勢來回應負面聲浪，象徵「永遠忠誠」的正面訊息逐漸在場上延燒。

經典賽台中洲際棒球場迎戰義大利的比賽中，中華隊曾一度在6局下以5比7落後，這時張育成在關鍵時刻挺身而出，打出追平2分砲扳平戰局，瞬間點燃全場氣氛，當他繞過壘包後做出「敬禮」動作，成為經典賽最具代表性的畫面之一，也讓現場球迷及外媒注意這個具有故事性的慶祝手勢，最終中華隊11比7逆轉拿下首勝。

隔日對上被視為A組強敵的荷蘭隊，中華隊背水一戰；張育成在2局下敲出滿貫全壘打，幫助中華隊迅速拉開比分，也奠定勝基。

最終中華隊9比5擊敗擁有多名大聯盟球員的荷蘭隊，當場球迷全體站立以「敬禮」回應他的表現，這一幕也迅速在社群及新聞媒體間瘋傳，張育成成為象徵台灣隊戰魂的象徵人物。

雖然中華隊最終以2勝2敗結束A組賽事，無緣晉級複賽，但張育成在4場比賽中繳出高水準攻擊表現（包含義、荷兩場轟炸），他以高達.438打擊率、2轟、8打點的成績被評為A組最有價值球員，成為中華隊最關鍵的代表人物。

關鍵字： 2026WBC、2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

連兩屆無緣經典賽　戴培峰笑談古林睿煬跨海安慰「看我落選都習慣了」

連兩屆無緣經典賽　戴培峰笑談古林睿煬跨海安慰「看我落選都習慣了」

感謝成立永田條款！永田颯太郎拚中職選秀有動力　點名想對決高塩

感謝成立永田條款！永田颯太郎拚中職選秀有動力　點名想對決高塩

搶十氣走奧運金牌！謝淑薇攜搭檔挺進杜哈女雙決賽、相隔6年再爭冠

搶十氣走奧運金牌！謝淑薇攜搭檔挺進杜哈女雙決賽、相隔6年再爭冠

愛雅生了！夫妻倆當場痛哭 向天上母親喊：我也是媽媽了

熱門新聞

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

讀者回應

﻿

熱門新聞

14球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

2控球之神「CP3」宣布退役！

3宋晟睿遭觸身倒地　曾豪駒揭傷情

4快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

5李宇翔完成冬奧花滑決賽首秀！

最新新聞

1李宇翔改寫台灣花滑歷史！感動發聲

2山本備戰WBC實戰！大谷讚到不行

3樂天球員涉賭　韓媒揭一關鍵證據

4經典賽回顧／中華隊飲恨

5經典賽回顧　張育成把罵聲打成掌聲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

冬奧中華隊開幕排76順位 選手連德安擔任掌旗官

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

【我只是想騎車QQ】結果遇到兩隻貓在機車上談戀愛

在古代如何辨識穿越者

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366