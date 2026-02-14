經典賽回顧／A組史詩級大亂鬥！5隊同為2勝2敗　中華隊飲恨

▲2023WBC世界棒球經典賽張育成。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2023年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽在台中洲際棒球場開打，卻打出史上罕見的「超級大亂鬥」劇本，古巴、義大利、荷蘭、巴拿馬與中華隊最終戰績全是2勝2敗，分組排名只能啟動大會平手比較規則。

在同戰績互咬下，中華隊雖然打出兩場經典勝利、甚至成為分組得分最高的球隊，但仍在計算後成為分組最後一名，遺憾無緣晉級複賽。

A組賽程短、容錯率極低，每一分失分都可能影響命運，中華隊首戰對巴拿馬以5比12落敗，單場失分偏高，讓後續即便打回2勝2敗，仍埋下「比較項目」的不利因子。

由於A組最後形成5隊同為2勝2敗，常見的對戰成績比較無法直接分出前兩名；依照WBC規定，A組最終改以每個球隊「防守出局數」所承擔的失分來決定名次，簡單說就是「失分率」越低越有利。

大會最終計算結果：古巴、義大利分別以較低失分率拿下分組前2晉級；中華隊則因失分率較高排名墊底，成為2勝2敗卻出局最苦澀的例子。

A組劇情之所以讓球迷難忘，正是它把經典賽短期賽制的殘酷放到最大：你可以贏兩場、可以打出名場面，但只要在某幾局失分過多，就可能在最後一刻被規則吞沒。