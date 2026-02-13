經典賽最新奪冠賠率曝光！　中華隊100倍列「其他隊伍」

運動雲

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，各家賭盤已率先公布奪冠賠率；根據《ESPN》引用《DraftKings Sportsbook》最新數據指出，美國隊以2倍賠率高居榜首，成為最大奪冠熱門，衛冕軍日本與多明尼加共和國緊追在後。

美國隊在2023年決賽不敵日本，本屆捲土重來被外界最為看好；日本3.2倍排名第2，多明尼加共和國3.7倍位居第3。

以下為「倍數賠率」整理各隊奪冠機率分級：

第一梯隊（奪冠大熱門）

美國：2倍、日本：3.2倍、多明尼加共和國：3.7倍

第二梯隊（具爭冠實力）

波多黎各：13倍、委內瑞拉：15倍、墨西哥：22倍

第三梯隊（黑馬觀察）

加拿大：35倍、南韓：35倍、哥倫比亞：70倍、古巴：60倍、義大利：50倍、荷蘭：50倍、巴拿馬：65倍

其他隊伍

中華隊：100倍、英國：100倍、以色列：100倍、澳洲：150倍、捷克：150倍、巴西：250倍、尼加拉瓜：250倍

2026年經典賽將於3月5日在東京揭幕，賽事也將於波多黎各、休士頓與邁阿密舉行，決賽預定3月17日在邁阿密loanDepot Park登場。

關鍵字： 2026WBC、2026WBC中華隊

