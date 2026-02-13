投球計時器實戰首測！中華隊上陣投手全過關、打者有一人違規

▲2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽林子偉。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026世界棒球經典賽中華隊今（13日）於高雄澄清湖球場展開首場自辦練習賽，面對台鋼雄鷹，終場以3比2險勝。而此役的觀察重點不僅在於比分，還有員對本屆經典賽全面採用大聯盟等級規則——特別是「投球計時器（Pitch Clock）」的實戰適應狀況。

本屆經典賽導入大聯盟規則，投手在壘上無人時須於15秒內出手，有人則為18秒；打者須在倒數8秒前進入打擊區。今日中華隊投手群表現穩健，未出現超時違規。打者端則在第4局出現林子偉因太慢進入打擊區，被判定違規記1個好球的插曲。

總教練曾豪駒賽後指出：「投手適應良好，僅有1、2次準備過早，在裁判尚未就位時便預備投球，後續會再提醒；打者違規部分則需盡快調整。」

先發投手胡智爲今日主投2局，展現強大控制力，節奏流暢。他分析，由於平時在中職的投球節奏本就偏快，因此15秒或18秒的限制對其影響並不顯著，在實戰中能游刃有餘地維持頻率。

捕手林家正則指出，捕手群在集訓期間特別針對計時規則下功夫。他認為計時器要求捕手負擔更多「場控」職責，必須在接球間與局間快速確認狀態，「這不只是我個人的工作，全體捕手在輪值時都會特別留意秒數。我會在接球間提醒投手，並利用局間溝通節奏，確保投手與捕手在同個軌道上，維持步調一致。」

曾豪駒總教練總結今日賽事，肯定球員在壘上推進、攻勢串聯及守備像是林凱威雙殺處理的表現。曾總認為，整體進度符合預期，實戰演練PitchCom與計時規則對後續大賽極具參考價值。

▲2026WBC經典賽中華隊自辦練習賽，中華隊投手林凱威完成雙殺守備。（圖／記者李毓康攝）