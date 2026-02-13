運動雲

>

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂、讚搭檔林家正引導精準

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（13日）於高雄澄清湖球場展開首場對外練習賽，先發投手胡智爲主投2局，連續解決6名打者，還送出2張老K，表現相當搶眼，賽後受訪時胡智爲表示，今日重點在於測試球路位置與搭檔捕手林家正的默契，整體進度符合預期，並強調現階段以穩定調整為首要任務。

▲▼ 2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,胡智爲。（圖／記者李毓康攝）

▲2026WBC經典賽中華隊自辦練習賽胡智爲先發2局送出6上6下。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日首度在實戰中與捕手林家正搭配，胡智爲先發2局無失分也沒被敲出任何安打，還K掉顏清浤、葉保弟，賽後他表示自集訓以來雙方已針對配球進行多次交流，胡智為也給予林家正高評價，認為其引導方式能精準結合投手的特點。

「這是我第一次實戰跟家正搭配，他蠻清楚我的優勢在哪裡，所以他一直有在利用我的優勢去進攻好球帶。賽前我跟他說照他自己的想法去引導比賽就好，我會盡力執行到他要求的位置。今天整體的控制還不錯，都有照著進度走。」

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,林家正。（圖／記者李毓康攝）

▲2026WBC經典賽中華隊自辦練習賽林家正。（圖／記者李毓康攝）

針對今年經典賽引進的15秒與18秒投球限制，胡智爲今天顯然相當游刃有餘。對此，他分析，因為平時在中職投球節奏就偏快，因此這項新規對他的影響並不顯著。

而胡智爲此役最快球速來到146公里，以2月初的進度而言，他認為身體控制能力相當理想，「有一、兩個變化球感覺還要再抓一下，但其實沒有那麼急躁，接下來有年假來思考與恢復，之後牛棚跟比賽就會取往這個方向做努力。

今日雖然只是首場練習賽，但澄清湖球場湧入破萬名觀眾，現場氣氛熱烈，已經是第二次參與經典賽的胡智爲展現了資深球員的沉穩，他透露自己目前的心境相當「Peace」。

「雖然說實話知道觀眾很多會讓人很亢奮，但上場前我告訴自己，今天的比賽是以調整為主，不會因為球迷很多想表現而亂了節奏。我現在的心境比較平和，沒有想太多，就是把自己準備好，專注在當下的執行。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊胡智爲林家正台鋼雄鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

樂天巨人來台爆爭議！疑涉碰觸女性臀部　韓媒關注驚見主力球員

樂天巨人來台爆爭議！疑涉碰觸女性臀部　韓媒關注驚見主力球員

球員在台灣涉非法賭博、性騷擾？樂天巨人回應：性騷擾絕非事實

球員在台灣涉非法賭博、性騷擾？樂天巨人回應：性騷擾絕非事實

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

中華隊16投全是火球男！陳冠宇感嘆學弟均速、指名曾峻岳陪練功

中華隊16投全是火球男！陳冠宇感嘆學弟均速、指名曾峻岳陪練功

池錫辰荒謬造型太適合(？　哈哈笑到停不下來

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

樂天巨人來台爆爭議！疑涉碰觸女性臀部　韓媒關注驚見主力球員

球員在台灣涉非法賭博、性騷擾？樂天巨人回應：性騷擾絕非事實

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

2蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

3交手雄鷹！經典賽中華隊先發出爐

4「日本羽球女將」志田千陽宣布退社

5碰女性臀部？樂天巨人來台涉性騷疑雲

最新新聞

1曾峻岳飆152遇亂流　曾總提看法

2石井大智傷退WBC　隅田緊急遞補

3中華隊奪冠100倍列後段班

4雲豹城市版戰袍週末曝光

5投球計時器實戰首測　投手過關打者1違規

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

【千鈞一髮】急救技術員被食物噎到！　他冷靜運用「座椅」自救

【我聽了什麼】陌生女求司機「睡一晚換2000元車資」　被拒絕改要200元吃飯
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366