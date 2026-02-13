胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂、讚搭檔林家正引導精準

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（13日）於高雄澄清湖球場展開首場對外練習賽，先發投手胡智爲主投2局，連續解決6名打者，還送出2張老K，表現相當搶眼，賽後受訪時胡智爲表示，今日重點在於測試球路位置與搭檔捕手林家正的默契，整體進度符合預期，並強調現階段以穩定調整為首要任務。

▲2026WBC經典賽中華隊自辦練習賽胡智爲先發2局送出6上6下。（圖／記者李毓康攝）

今日首度在實戰中與捕手林家正搭配，胡智爲先發2局無失分也沒被敲出任何安打，還K掉顏清浤、葉保弟，賽後他表示自集訓以來雙方已針對配球進行多次交流，胡智為也給予林家正高評價，認為其引導方式能精準結合投手的特點。

「這是我第一次實戰跟家正搭配，他蠻清楚我的優勢在哪裡，所以他一直有在利用我的優勢去進攻好球帶。賽前我跟他說照他自己的想法去引導比賽就好，我會盡力執行到他要求的位置。今天整體的控制還不錯，都有照著進度走。」

▲2026WBC經典賽中華隊自辦練習賽林家正。（圖／記者李毓康攝）

針對今年經典賽引進的15秒與18秒投球限制，胡智爲今天顯然相當游刃有餘。對此，他分析，因為平時在中職投球節奏就偏快，因此這項新規對他的影響並不顯著。

而胡智爲此役最快球速來到146公里，以2月初的進度而言，他認為身體控制能力相當理想，「有一、兩個變化球感覺還要再抓一下，但其實沒有那麼急躁，接下來有年假來思考與恢復，之後牛棚跟比賽就會取往這個方向做努力。

今日雖然只是首場練習賽，但澄清湖球場湧入破萬名觀眾，現場氣氛熱烈，已經是第二次參與經典賽的胡智爲展現了資深球員的沉穩，他透露自己目前的心境相當「Peace」。

「雖然說實話知道觀眾很多會讓人很亢奮，但上場前我告訴自己，今天的比賽是以調整為主，不會因為球迷很多想表現而亂了節奏。我現在的心境比較平和，沒有想太多，就是把自己準備好，專注在當下的執行。」