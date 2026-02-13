運動雲

>

新年送暖！王建民攜22位職棒球星做公益　簽名物義賣全數捐出

▲王建民攜22位職棒球星做公益。（圖／展逸國際企業提供）

▲王建民攜22位職棒球星做公益。（圖／展逸國際企業提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026 BE HEROES職棒球星義賣活動今（13）日正式啟動，由「永遠的王牌」王建民領軍，攜手逾20位海內外職棒球星貢獻球衣、手套等親筆簽名物件進行義賣，全數義賣所得都將捐贈予國內多項領域具有代表性之慈善機構，在這個農曆新年為最需要幫助的群體獻上最真摯的心意與實質的幫助。

本次義賣活動由BE HEROES旗下職棒球星共同發起，包括王建民在內，另有鄭宗哲、徐若熙、林家正、陳鏞基、林立、吉力吉撈．鞏冠、江少慶、李振昌、陳柏毓、郭俊麟、張閔勛、陳韻文、張進德、張景淯、林承飛、林暉盛、江國豪、後勁、黃暐傑、劉軒荅、陳重羽等22位知名職棒選手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

每一位選手都貢獻出對自己有代表意義、值得珍藏的簽名物件，獻給一路以來支持他們的球迷朋友，同時也透過義賣方式來為自己關注的公益議題發聲。

即日起至3月8日止，至以下連結（https://reurl.cc/mkE95Y）或至Facebook搜尋「Be Heroes」粉絲專頁，於拍賣相簿（https://reurl.cc/QVzLQ0）中選擇喜歡的物件，依照規則填寫出價表單參與競標，系統將自動更新每日最高標金額，結標後官方將擇日公布得標者名單並以電子郵件通知，待確認完成匯款至指定慈善機構後由官方寄出得標物件。官方也將提供加碼小禮物，指定物件達標指定金額即可以額外獲得該選手親筆簽名球乙顆。

本次義賣所得將全數捐贈以下合作單位：財團法人喜憨兒社會福利基金會、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會、財團法人台灣世界展望會、財團法人罕見疾病基金會、財團法人高雄市私立慈德育幼院、社團法人陪伴者兒少生涯教育協會、社團法人台灣之心愛護動物協會。

希望所有喜愛棒球以及BE HEROES球星的球迷踴躍參與，將這些珍貴物件納入收藏，保存最美好的回憶，也為回饋社會盡一分心力。

▲王建民攜22位職棒球星做公益。（圖／展逸國際企業提供）

▲王建民簽名手套。（圖／展逸國際企業提供）

▲王建民攜22位職棒球星做公益。（圖／展逸國際企業提供）

▲吉力吉撈鞏冠實戰球棒。（圖／展逸國際企業提供）

▲王建民攜22位職棒球星做公益。（圖／展 逸國際企業提供）

▲林立實戰球棒。（圖／展逸國際企業提供）

▲王建民攜22位職棒球星做公益。（圖／展逸國際企業提供）

▲徐若熙實戰手套。（圖／展逸國際企業提供）

▲王建民攜22位職棒球星做公益。（圖／展逸國際企業提供）

▲陳鏞基實戰球棒。（圖／展逸國際企業提供）

▲王建民攜22位職棒球星做公益。（圖／展逸國際企業提供）

▲鄭宗哲實戰手套。（圖／展逸國際企業提供）

▲林家正實戰手套。（圖／展逸國際企業提供）

▲林家正實戰手套。（圖／展逸國際企業提供）

關鍵字： BE HEROES義賣展逸國際企業

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

樂天巨人來台爆爭議！疑涉碰觸女性臀部　韓媒關注驚見主力球員

樂天巨人來台爆爭議！疑涉碰觸女性臀部　韓媒關注驚見主力球員

球員在台灣涉非法賭博、性騷擾？樂天巨人回應：性騷擾絕非事實

球員在台灣涉非法賭博、性騷擾？樂天巨人回應：性騷擾絕非事實

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

中華隊16投全是火球男！陳冠宇感嘆學弟均速、指名曾峻岳陪練功

中華隊16投全是火球男！陳冠宇感嘆學弟均速、指名曾峻岳陪練功

【有夠派XD】女兒告狀媽不做家事　爸全程帥氣回答超寵媽！

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

樂天巨人來台爆爭議！疑涉碰觸女性臀部　韓媒關注驚見主力球員

球員在台灣涉非法賭博、性騷擾？樂天巨人回應：性騷擾絕非事實

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

2蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

3交手雄鷹！經典賽中華隊先發出爐

4「日本羽球女將」志田千陽宣布退社

5碰女性臀部？樂天巨人來台涉性騷疑雲

最新新聞

1曾峻岳飆152遇亂流　曾總提看法

2石井大智傷退WBC　隅田緊急遞補

3中華隊奪冠100倍列後段班

4雲豹城市版戰袍週末曝光

5投球計時器實戰首測　投手過關打者1違規

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

【千鈞一髮】急救技術員被食物噎到！　他冷靜運用「座椅」自救

【我聽了什麼】陌生女求司機「睡一晚換2000元車資」　被拒絕改要200元吃飯
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366