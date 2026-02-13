新年送暖！王建民攜22位職棒球星做公益　簽名物義賣全數捐出

▲王建民攜22位職棒球星做公益。（圖／展逸國際企業提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026 BE HEROES職棒球星義賣活動今（13）日正式啟動，由「永遠的王牌」王建民領軍，攜手逾20位海內外職棒球星貢獻球衣、手套等親筆簽名物件進行義賣，全數義賣所得都將捐贈予國內多項領域具有代表性之慈善機構，在這個農曆新年為最需要幫助的群體獻上最真摯的心意與實質的幫助。

本次義賣活動由BE HEROES旗下職棒球星共同發起，包括王建民在內，另有鄭宗哲、徐若熙、林家正、陳鏞基、林立、吉力吉撈．鞏冠、江少慶、李振昌、陳柏毓、郭俊麟、張閔勛、陳韻文、張進德、張景淯、林承飛、林暉盛、江國豪、後勁、黃暐傑、劉軒荅、陳重羽等22位知名職棒選手。

每一位選手都貢獻出對自己有代表意義、值得珍藏的簽名物件，獻給一路以來支持他們的球迷朋友，同時也透過義賣方式來為自己關注的公益議題發聲。

即日起至3月8日止，至以下連結（https://reurl.cc/mkE95Y）或至Facebook搜尋「Be Heroes」粉絲專頁，於拍賣相簿（https://reurl.cc/QVzLQ0）中選擇喜歡的物件，依照規則填寫出價表單參與競標，系統將自動更新每日最高標金額，結標後官方將擇日公布得標者名單並以電子郵件通知，待確認完成匯款至指定慈善機構後由官方寄出得標物件。官方也將提供加碼小禮物，指定物件達標指定金額即可以額外獲得該選手親筆簽名球乙顆。

本次義賣所得將全數捐贈以下合作單位：財團法人喜憨兒社會福利基金會、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會、財團法人台灣世界展望會、財團法人罕見疾病基金會、財團法人高雄市私立慈德育幼院、社團法人陪伴者兒少生涯教育協會、社團法人台灣之心愛護動物協會。

希望所有喜愛棒球以及BE HEROES球星的球迷踴躍參與，將這些珍貴物件納入收藏，保存最美好的回憶，也為回饋社會盡一分心力。

