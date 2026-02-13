球員在台灣涉非法賭博、性騷擾？樂天巨人回應：性騷擾絕非事實

▲網路流傳的監視器畫面截圖引發討論，樂天巨人球團表示已掌握相關影像，並強調性騷擾指控並非事實。（圖／本報資料照）

記者王真魚／綜合報導

樂天巨人隊部分球員在台灣春訓期間出入當地賭博場所的事實曝光，引發軒然大波。針對網路上同時被提出的性騷擾指控，球團方面嚴正否認，強調「毫無事實根據」，但針對賭博行為，恐怕難以避免相關懲處。

台灣近日在Threads社群討論串流出多張監視器（CCTV）畫面截圖，並附文指出韓國樂天巨人疑似「偷吃豆腐」。公開的影像中，可見一名男子疑似將手伸向女性員工身體附近，爭議因此迅速擴散。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然最初的貼文已被刪除，但相關影像與截圖早已被轉傳保存並迅速流傳。網友紛紛批評：「來海外集訓卻做出不當行為」、「韓國人到國外賭博不是也違法嗎？」尤其畫面背景被指為類似賭場的營業場所，更讓爭議持續延燒。

根據韓媒報導，一名熟悉當地情況的棒球界人士表示：「相關傳聞已在台灣棒球圈迅速擴散，台灣媒體也開始關注，未來很可能被大幅報導。」

經向樂天球團確認，球團承認球員確實曾出入當地博弈性場所。樂天相關人士表示，「目前正在當地與球員進行面談。台灣有不少電子遊戲場的一角設有賭博空間，球員們是前往這類場所。」

該人士補充說，「可能是以日本春訓休息日去打柏青哥的心態，過於輕忽了。據了解，金額非常小，只是抱持輕鬆娛樂的想法。」

至於性騷擾疑雲，球團則態度強硬否認，「性騷擾完全不是事實。」球團表示，經確認CCTV影像後，球員手部位置與女性員工之間仍有相當距離，球員本人也堅稱並未有任何不當行為。內文指出，「若真有性騷擾，理應存在主張受害的當事人，但目前並無任何被害人出面。」

樂天相關人士強調：「最初的發文者在爭議擴大後也已刪文。」依球團說法，原本只是揭露球員出入賭博場所的貼文，部分畫面卻被網友誤認為性騷擾，才導致風波擴大。

不過韓媒也表示，即使性騷擾最終被證實是誤會，出入賭博場所一事仍難逃處分。雖然依韓國刑法，小額、偶發性的娛樂性賭博未必構成刑責，但職棒相關規章的標準更為嚴格。

2019 年，LG 雙子隊球員在澳洲移地訓練期間進出合法賭場，即便澳洲賭博合法，KBO 仍對球團處以嚴重警告並罰款500萬（新台幣12萬元）韓元。當時球員的投注金額約為500澳幣（約新台幣1萬500元）。

依KBO規章第151條，若查獲賭博行為，可處以「至少1個月停止參加活動、或30場以上出賽停權，或300萬韓元以上罰款」。