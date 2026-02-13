先把好球數拿到！林家正揭配球核心思維　也談投球限時與PitchCom應變

記者胡冠辰／綜合報導

經典賽中華隊今（13日）在高雄澄清湖球場與台鋼雄鷹進行首場對外練習賽，中華隊最終靠著8局下吉力吉撈·鞏冠二壘打、吳念庭高飛犧牲打超前，以3比2拿下勝利；賽後捕手林家正受訪談到與先發投手胡智爲的首度實戰搭配，強調配球策略以「進攻好球帶」為主，也分享面對經典賽投球時間限制與PitchCom系統時，捕手在溝通與節奏掌握上的細節。

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,林家正。（圖／記者李毓康攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

胡智爲此役先發2局用18球讓對手6上6下，展現效率，林家正透露，因為是第一次在比賽中與胡智爲搭配，兩人策略很單純，就是積極攻擊好球帶。

林家正表示：「因為這是我算第一次跟他比賽搭配，所以我們就進攻好球帶，先把好球數拿到。」

除了配球與引導投手，林家正也談到自身打擊狀況，透露近期有做些調整，目前感覺漸入佳境。

經典賽採用投球時間限制（壘上有人18秒、無人15秒），林家正指出，這次集訓期間團隊已特別專注在這一點，捕手的責任就是在接球間、局間與投手快速確認狀態與下一步，讓節奏保持一致。

林家正提及，自己會在接球間提醒投手是否準備好，也會在局間溝通需要做的調整，「趕快在同個軌道上」；他強調，這不只是他個人的工作，包括蔣少宏、戴培峰以及吉力吉撈·鞏冠等捕手輪值時，「大家都有做到」，會特別留意秒數。

談到PitchCom帶來的節奏差異，林家正坦言，現在接到球後幾乎可以立刻把下一顆球的想法傳給投手，「搖頭或不搖頭，都要趕快在秒數結束前達成共識。」

他指出，自己在小聯盟已經使用這樣的節奏兩三年甚至三、四年，因此適應度高；至於「想配球的時間是否變少」，林家正認為其實不會，反而因為不用等打者完全站定、也不必擔心暗號被看見，能更早傳達想法，讓流程更順。