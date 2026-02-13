運動雲

>

先把好球數拿到！林家正揭配球核心思維　也談投球限時與PitchCom應變

記者胡冠辰／綜合報導

經典賽中華隊今（13日）在高雄澄清湖球場與台鋼雄鷹進行首場對外練習賽，中華隊最終靠著8局下吉力吉撈·鞏冠二壘打、吳念庭高飛犧牲打超前，以3比2拿下勝利；賽後捕手林家正受訪談到與先發投手胡智爲的首度實戰搭配，強調配球策略以「進攻好球帶」為主，也分享面對經典賽投球時間限制與PitchCom系統時，捕手在溝通與節奏掌握上的細節。

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,林家正。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,林家正。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡智爲此役先發2局用18球讓對手6上6下，展現效率，林家正透露，因為是第一次在比賽中與胡智爲搭配，兩人策略很單純，就是積極攻擊好球帶。

林家正表示：「因為這是我算第一次跟他比賽搭配，所以我們就進攻好球帶，先把好球數拿到。」

除了配球與引導投手，林家正也談到自身打擊狀況，透露近期有做些調整，目前感覺漸入佳境。

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,林家正。（圖／記者李毓康攝）

經典賽採用投球時間限制（壘上有人18秒、無人15秒），林家正指出，這次集訓期間團隊已特別專注在這一點，捕手的責任就是在接球間、局間與投手快速確認狀態與下一步，讓節奏保持一致。

林家正提及，自己會在接球間提醒投手是否準備好，也會在局間溝通需要做的調整，「趕快在同個軌道上」；他強調，這不只是他個人的工作，包括蔣少宏、戴培峰以及吉力吉撈·鞏冠等捕手輪值時，「大家都有做到」，會特別留意秒數。

談到PitchCom帶來的節奏差異，林家正坦言，現在接到球後幾乎可以立刻把下一顆球的想法傳給投手，「搖頭或不搖頭，都要趕快在秒數結束前達成共識。」

他指出，自己在小聯盟已經使用這樣的節奏兩三年甚至三、四年，因此適應度高；至於「想配球的時間是否變少」，林家正認為其實不會，反而因為不用等打者完全站定、也不必擔心暗號被看見，能更早傳達想法，讓流程更順。

關鍵字： 2026WBC、2026WBC中華隊、台鋼雄鷹、胡智爲、林家正

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

樂天巨人來台爆爭議！疑涉碰觸女性臀部　韓媒關注驚見主力球員

樂天巨人來台爆爭議！疑涉碰觸女性臀部　韓媒關注驚見主力球員

球員在台灣涉非法賭博、性騷擾？樂天巨人回應：性騷擾絕非事實

球員在台灣涉非法賭博、性騷擾？樂天巨人回應：性騷擾絕非事實

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

中華隊16投全是火球男！陳冠宇感嘆學弟均速、指名曾峻岳陪練功

中華隊16投全是火球男！陳冠宇感嘆學弟均速、指名曾峻岳陪練功

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

樂天巨人來台爆爭議！疑涉碰觸女性臀部　韓媒關注驚見主力球員

球員在台灣涉非法賭博、性騷擾？樂天巨人回應：性騷擾絕非事實

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

2蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

3交手雄鷹！經典賽中華隊先發出爐

4「日本羽球女將」志田千陽宣布退社

5碰女性臀部？樂天巨人來台涉性騷疑雲

最新新聞

1曾峻岳飆152遇亂流　曾總提看法

2石井大智傷退WBC　隅田緊急遞補

3中華隊奪冠100倍列後段班

4雲豹城市版戰袍週末曝光

5投球計時器實戰首測　投手過關打者1違規

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

【千鈞一髮】急救技術員被食物噎到！　他冷靜運用「座椅」自救

【我聽了什麼】陌生女求司機「睡一晚換2000元車資」　被拒絕改要200元吃飯
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366