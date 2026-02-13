第二場練習賽明再碰台鋼雄鷹　中華隊將由「美美」鄭浩均先發

▲WBC中華隊投手鄭浩均。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

經典賽中華隊今（13日）在高雄澄清湖球場進行首場對外練習賽，最後中華隊靠著吳念庭的關鍵高飛犧牲打，最終以3比2擊敗雄鷹拿下勝利，14日中華隊將繼續和台鋼雄鷹交手，總教練曾豪駒賽後受訪時也透露，明日（14日）對陣雄鷹的第二場賽事，將由中信兄弟投手「美美」鄭浩均擔綱先發。

鄭浩均今日受訪時分享自己對於30人名單看法，表示在入選之餘，也對未能共同征戰的隊友表達關注，並認同教練團基於團隊需求的抉擇。

「我自己沒有想太多，但確實會想到其他人...」鄭浩均說道，他認為大家這段時間共同為團隊努力，教練團必須做出選擇，但他也喊話隊友們「現在還不是最終名單，仍有機會！」

兄弟教練王建民也是這次中華隊的投手教練，鄭浩均被問起對2013年WBC是否有印象時，他認為那是一項重要的參考標竿， 「王葛格（王建民）分享經驗的方式很直接，像學長帶學弟，但他是一個要被我們超越的目標，總不可能永遠都是王葛格擋在前面吧。」

至於想對決的球隊，鄭浩均直指希望能挑戰沒有同組但打擊實力強勁的中南美洲球隊，特別是多明尼加，「中南美球隊的打擊實力非常出色，尤其是多明尼加。雖然預賽分組不同，但若能晉級8強前進邁阿密，將有機會與世界級的打線對位，這也是目前團隊努力的目標。」