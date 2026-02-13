曹祐齊、小龍女現身互動　味全龍即將嗨翻2026台北燈節

▲ 曹祐齊、小龍女現身互動 味全龍嗨翻2026台北燈節，下同 。（圖／味全龍提供）

記者胡冠辰／綜合報導

2026台北燈節將於2月26日至3月15日於台北西門町及花博園區盛大登場。頂新和德文教基金會攜手味全龍，共同打造主題燈組「台北主場・奔龍而上」，於中華路與秀山路口B4展區每日17時至22時點亮，邀請市民朋友在元宵時節，一同感受棒球與城市交織的熱血能量。

本次燈組以「台北主場・奔龍而上」為核心概念，將職棒拚戰精神轉化為城市燈會中的亮點地標。主視覺以棒球選手昂首步入主場的瞬間為意象，象徵每一位站上球場的選手，以及每一位在城市中努力生活的市民，都是為榮耀而奮戰的主角。

透過光影設計與動態氛圍營造，讓球迷、家庭與國內外遊客都能在燈海之中，感受屬於「台北主場」的凝聚力，共同創造屬於你我的榮耀時刻。

為邀請市民及球迷共襄盛舉，味全龍球星曹祐齊將於3月1日（六）18:00-18:20及18:40-19:00現身燈區現場與民眾互動，與球迷近距離交流。當日味全龍也準備了限定好禮回饋支持者，只要加入味全龍LINE官方帳號並出示手機畫面，即可獲得驚喜小禮。（數量有限，送完為止；一機限領一份。）

此外，3月14日（六）晚間同時段，Dragon Beauties小龍女馬妹也將親臨現場與球迷同歡，讓錯過首場活動的民眾仍有機會參與互動。

味全食品祭出好禮同慶：3/1由「Avila氣泡水」打頭陣，3/14白色情人節加碼「貝納頌輕負擔機能黑咖啡」。邀您相約賞龍燈、品好飲，數量有限，送完為止！ 味全龍誠摯邀請所有市民朋友走進2026台北燈節「台北主場・奔龍而上」燈組，在燈火閃耀之中，與味全龍一同迎向嶄新的一年，奔向更高榮耀。