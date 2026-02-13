運動雲

樂天巨人來台爆爭議！疑涉碰觸女性臀部　韓媒關注驚見主力球員

▲韓國媒體Sports Chosun報導 。（圖／截自Sports Chosun網站）

▲相關監視器畫面在網路流傳，畫面中疑似可見男子觸碰女性臀部，引發性騷擾疑雲，事件也因此遭韓國媒體關注報導 。（圖／截自Sports Chosun網站）

記者王真魚／綜合報導

韓國職棒樂天巨人隊赴台南進行春訓期間，爆出爭議事件，引發外界關注。相關內容最初在台灣社群平台曝光後迅速延燒，甚至已傳到韓國，多家韓媒相繼跟進報導，風波持續擴大。

根據韓國《Sports Seoul》報導，社群平台上出現一則貼文，公開監視器畫面截圖，疑拍到一名男子與女性近距離接觸，並以「伸鹹豬手」一詞影射性騷擾行為。韓媒特別撰文表示，「該用語在台灣被視為性騷擾的俚語，貼文曝光後引發高度討論。」

相關指控在台灣網路社群擴散後，迅速傳回韓國，引起韓媒關注，事件討論層面隨之升高。韓媒指出，若相關指控屬實，影響恐怕不僅止於個人行為，亦可能牽動球團形象，甚至波及整體KBO聯盟的公信力。

《Sports Chosun》進一步報導，畫面中可見3名疑似樂天巨人球員的人士，出現在設有多台螢幕、外觀類似網咖的遊戲場所內遊玩。經韓媒辨識確認，影片中的人物被指為羅承燁（나승엽）、高承慜（고승민）與金東赫（暫譯，김동혁）。

報導提到，樂天巨人自1月25日起在台南展開第一階段春訓，球團對球員生活管理相當重視，甚至曾派遣樂天飯店主廚赴台提供特別餐點。沒想到第一階段春訓即將結束前約一周之際，卻爆出爭議畫面，格外引發關注，尤其羅承燁與高承慜皆被視為球隊核心戰力。

《Sports Chosun》同時指出，影片疑似由認出球員身分的遊戲場人員上傳，目前尚未傳出向台灣警方報案，或已進入立案調查的情況。爭議焦點主要集中在兩點，其一為該遊戲場所是否屬合法經營，其二則是畫面中有球員疑似以手觸碰女性工作人員身體，是否涉及性騷擾問題。

對此，樂天球團相關人士回應表示，目前正全面釐清事實，將依調查結果，視情節是否通報至調查韓職賭博相關單位「Clean Baseball Center」。實際狀況與後續發展，仍有待進一步確認。

▲▼ 第三屆世界12強賽事，羅承燁 。（圖／棒協提供）

▲羅承燁在前年12強對台灣曾開轟 。（圖／棒協提供）

關鍵字： 樂天巨人春訓風波性騷擾韓國職棒KBO

