6天3戰壓力大　越野滑雪好手余睿迎米蘭冬奧50公里挑戰

▲越野滑雪好手余睿。（圖／教練提供，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

台灣越野滑雪好手余睿12日出戰米蘭冬奧10公里自由式項目，賽後坦言未能繳出理想表現，語氣中帶著自責，也透露連日賽程帶來的身心壓力。

談到當天比賽內容，余睿直言這並不是他期待中的發揮，「說實話，這不是我期望的比賽，我相當失望。」他表示身體狀態未達預期，但仍全力以赴完成賽事，「我還是盡力了，為此我感到自豪。」同時也感謝家人與朋友的支持，強調能站上奧運舞台本身已是一份珍貴經驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這是余睿在本屆奧運的第3場比賽，對於短時間內密集出賽的挑戰，他坦言壓力不小，「這週壓力很大，六天三項奧運賽事確實很多。」他透露自己因焦慮影響睡眠，希望在接下來的賽事空檔能夠適度放鬆。

儘管過程艱辛，余睿仍正面看待這趟旅程，「總的來說，這是一次非常有趣且收穫豐富的體驗，能夠代表台灣參加這麼多比賽，我感到無比榮幸。」

展望奧運最後一天的50公里長距離賽事，余睿已擬定恢復與調整計畫，他表示將利用接下來幾天專注於恢復與放鬆，適度觀看其他比賽轉換心情，之後再回到肌力、間歇與耐力等訓練節奏，維持體能狀態，比賽前兩天則會降低強度，進行賽前節奏訓練，讓身體逐步進入備戰模式。