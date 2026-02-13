運動雲

徐若熙、林安可領軍12名台將征戰日職！3/3起只有在DAZN看得到

▲徐若熙、林安可領軍 12名旅日台將征戰日本職棒3/3熱身賽起DAZN獨家轉播旅日台將精采時刻 。（圖／DAZN提供）

▲徐若熙、林安可領軍 12名旅日台將征戰日本職棒3/3熱身賽起DAZN獨家轉播旅日台將精采時刻 。（圖／DAZN提供）

體育中心／綜合報導

全球最大運動串流平台DAZN，持續提供日本職棒全台獨家轉播。2026年球季完整涵蓋太平洋聯盟六支球團，並加上讀賣巨人與橫濱DeNA主場賽事。隨著本季旅日台將人數來到12人、創下近年新高，從王牌投手到長打重砲，不論球隊主力或新世代新秀，台灣戰力全面進軍日職。球迷自3月3日熱身賽起，一路到3月27日例行賽開打，透過DAZN串流平台，不用飛日本，無論使用手機、平板或連網電視，都能即時觀看每一場比賽，全程掌握台灣囡仔的每一個關鍵時刻。

旅日台將話題升溫　投打焦點徐若熙、林安可備受期待

本季多位台灣戰力成為各隊關注焦點，其中，最受矚目的就是與福岡軟銀鷹簽下3年15億日圓合約、最快球速158公里的「火球男」徐若熙，正式挑戰日職舞台，被視為未來先發輪值的重要戰力；軟銀陣中另一位台灣新生代投手，年僅20歲的張峻瑋，也具備158公里速球，更是今年經典賽中華隊「最幼齒」的球員，展現台灣投手世代接班新戰力。打擊方面，生涯在中華職棒累積112支全壘打的「混血重砲」林安可，從統一7-ELEVEn獅轉戰埼玉西武獅，預期將補強球隊長打火力，成為打線關鍵拼圖。

除了新加盟的焦點戰力外，多位旅日台將也逐步在各隊站穩腳步，持續累積貢獻。北海道日本火腿鬥士近年成為台灣投手的重要發展舞台，陣中台灣雙投古林睿煬與孫易磊持續成長。古林睿煬上季一軍出賽7場，32.1局送出34次三振、防禦率3.62，拿下2勝2敗，包括1場完投完封勝，逐步在先發輪值中站穩位置；孫易磊升格支配下後，一軍出賽9場，完成1次救援與4次中繼成功，展現未來接班潛力。

東北樂天金鷲方面，宋家豪去年克服膝傷後重返一軍，整季出賽10場，持續扮演牛棚重要戰力。自2015年加盟以來，宋家豪已累積超過300場一軍出賽，是台灣投手在日職長期穩定發展的代表人物；新生代內野手陽柏翔已完成一軍初登場並敲出日職首安，而投手蕭齊則持續在二軍累積經驗，為未來升上一軍做準備。歐力士猛牛投手陳睦衡，去年在二軍出賽5場、防禦率1.17，透過穩定表現持續累積實戰能量，朝一軍舞台邁進。

世代接軌戰力版圖成形　鎖定DAZN完整掌握台灣力量

隨著越來越多台灣選手在日本職棒不同球隊與不同層級持續成長，從先發輪值、牛棚戰力到打線核心與潛力新秀，台灣球員正逐步在日職舞台發揮影響力，成為不可忽視的「台灣力量」，想完整掌握台灣選手在日本職棒的每一場表現，DAZN串流平台絕對是球迷不可錯過的觀賽平台。透過手機、平板或電視連網裝置，隨時隨地都能觀看賽事直播，與台灣英雄同步奮戰。

DAZN串流平台除了太平洋聯盟六隊及讀賣巨人、橫濱DeNA主場賽事外，DAZN也將持續擴展日本職棒內容布局，球迷期待的中央聯盟其他球隊賽事，未來都有機會在DAZN串流平台上與大家見面。更多賽事內容、更多台灣選手的關鍵時刻，鎖定DAZN串流平台，一起見證旅日台將精彩每一刻。

