張育成認證！WBC用球比中職更彈....傳球更順、打擊飛行速度快

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,張育成。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，中華隊今（13日）在高雄澄清湖球場進行首場對外練習賽，主砲張育成賽前談到守備安排與本屆比賽用球差異時，直言三壘、游擊都能勝任，打擊不會因守備位置受到影響，目前最重要的是保持身體健康。

談到回到中華隊後的守備定位，張育成表示，「守三壘、游擊都沒有問題，打擊也不會受到守備位置影響。」他強調，現階段身體狀況維持才是關鍵，唯有健康出賽，才能穩定為球隊貢獻。

至於本屆WBC採用的大聯盟規格用球，張育成分享實際手感差異；他指出大聯盟用球相對較輕，傳球時手部負擔較小，「比較好傳。」相較之下，中華職棒用球在他個人感受上較重，「丟起來比較吃力，也比較容易衝。」

被問到是否較習慣大聯盟用球，他坦言「對。」並進一步說明，大聯盟用球雖未特別加工處理，但球皮本身較具黏性，抓地力較好，拿起來更順手；反觀台灣用球若未經加工則相對偏滑；不過他也表示，只要適應後，其實大聯盟的球整體傳起來更流暢。

除了守備層面，張育成也提到用球彈性對打擊的影響。他認為，大聯盟用球確實比中職用球更具彈性，「只要打到甜蜜點，球飛出去的速度會非常快。」他笑說，這樣的特性可能讓外野手承受更大的守備壓力。