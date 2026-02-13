運動雲

>

張育成認證！WBC用球比中職更彈....傳球更順、打擊飛行速度快

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,張育成。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，中華隊今（13日）在高雄澄清湖球場進行首場對外練習賽，主砲張育成賽前談到守備安排與本屆比賽用球差異時，直言三壘、游擊都能勝任，打擊不會因守備位置受到影響，目前最重要的是保持身體健康。

談到回到中華隊後的守備定位，張育成表示，「守三壘、游擊都沒有問題，打擊也不會受到守備位置影響。」他強調，現階段身體狀況維持才是關鍵，唯有健康出賽，才能穩定為球隊貢獻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於本屆WBC採用的大聯盟規格用球，張育成分享實際手感差異；他指出大聯盟用球相對較輕，傳球時手部負擔較小，「比較好傳。」相較之下，中華職棒用球在他個人感受上較重，「丟起來比較吃力，也比較容易衝。」

被問到是否較習慣大聯盟用球，他坦言「對。」並進一步說明，大聯盟用球雖未特別加工處理，但球皮本身較具黏性，抓地力較好，拿起來更順手；反觀台灣用球若未經加工則相對偏滑；不過他也表示，只要適應後，其實大聯盟的球整體傳起來更流暢。

除了守備層面，張育成也提到用球彈性對打擊的影響。他認為，大聯盟用球確實比中職用球更具彈性，「只要打到甜蜜點，球飛出去的速度會非常快。」他笑說，這樣的特性可能讓外野手承受更大的守備壓力。

關鍵字： 2026WBC、2026WBC中華隊、張育成

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

大聯盟新規定！防止「偷球種」　一、三壘教練投球前不得離開

大聯盟新規定！防止「偷球種」　一、三壘教練投球前不得離開

兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線

兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線

中華隊未登錄預備投手名單　曾總今解釋原因：基本上不會更動

中華隊未登錄預備投手名單　曾總今解釋原因：基本上不會更動

【我聽了什麼】陌生女求司機「睡一晚換2000元車資」　被拒絕改要200元吃飯

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

2蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

3交手雄鷹！經典賽中華隊先發出爐

4「日本羽球女將」志田千陽宣布退社

517號讓給費仔　陳冠宇這次穿20號

最新新聞

1味全龍嗨翻2026台北燈節

2碰女性臀部？樂天巨人來台涉性騷疑雲

3蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

46天3戰　越野滑雪余睿迎冬奧50公里

51960世界大賽功臣　海盜傳奇享壽97歲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

【千鈞一髮】急救技術員被食物噎到！　他冷靜運用「座椅」自救

【輪家懶得走？】阿北腳踩電動獨輪車 路上花式推輪椅！警開罰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366