詹姆斯締造歷史！41歲飆大三元創最年長紀錄　湖人痛宰獨行俠迎明星賽

▲LeBron James。（圖／路透）

▲LeBron James。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯湖人今（13日）於主場迎戰達拉斯獨行俠，這也是全明星週末前最後一戰；湖人在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）全能帶領下，以124比104擊退獨行俠，不僅終止近期連敗陰霾，也讓41歲的詹姆斯寫下NBA歷史，成為聯盟史上完成「大三元」最年長球員。

湖人賽前吞下2連敗，急需一勝止血，不過主將唐西奇（Luka Doncic）因腿後肌傷勢連4場缺陣；獨行俠方面弗拉格（Cooper Flagg）等多名主力無法出賽，戰力受影響。

詹姆斯開賽便展現強烈企圖心，連續助攻史馬特（Marcus Smart）、海耶斯（Jaxson Hayes）與八村壘（Rui Hachimura）得分，隨後自己連飆2記三分球，率隊打出14比4攻勢，迫使獨行俠喊出暫停。

▲LeBron James。（圖／路透）

暫停後達拉斯回敬12比2反擊迅速追平，不過詹姆斯首節幾乎一手包辦攻勢，搭配八村壘火力支援，湖人仍以36比31領先進入次節。

第二節湖人一度打出11比0高潮，將差距擴大至雙位數；然而半場尾聲出現鬆動，讓獨行俠追到僅以63比64落後1分。

易籃後湖人板凳挺身而出，史馬特、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與克萊伯（Maxi Kleber）接連命中三分球，加上詹姆斯與里夫斯（Austin Reaves）持續穩定掌控節奏，湖人逐步拉開比分；獨行俠進攻端手感冰冷，湖人帶著96比82優勢進入決勝節。

▲LeBron James。（圖／路透）

末節湖人再添6分將領先擴大至20分，雖然獨行俠一度打出8比0小高潮試圖反撲，但里夫斯關鍵三分打外帶一記三分球澆熄對手氣勢，湖人穩穩收下勝利，以33勝21負戰績進入全明星假期。

詹姆斯此役繳出28分、10籃板、12助攻大三元表現，正式超越前湖人名將馬龍（Karl Malone），成為NBA史上完成大三元最年長球員，再度為生涯添上一筆歷史紀錄。

關鍵字： 洛杉磯湖人、籃球、NBA、詹姆斯

