快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

▲▼ 2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,吉力吉撈·鞏冠。（圖／記者李毓康攝）

▲2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽吉力吉撈·鞏冠。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

經典賽中華隊今（13日）在高雄澄清湖球場進行首場對外練習賽，交手台鋼雄鷹，這場練習賽澄清湖球場內野上、下層看台全開，湧入1萬2000名球迷入場觀戰，外野看台則未開放。前5局打完中華隊暫以2比1領先，8局上台鋼展開反攻，被林家鋐、紀慶然連敲2安掉分，讓台鋼將比分追成2比2平手，不過8局下中華隊靠著吉力吉撈·鞏冠長打，再加上吳念庭高飛犧牲打建功，以3比2擊敗台鋼雄鷹。

▲▼ 2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,吸引眾多球迷進場聲援。（圖／記者李毓康攝）

▲2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,吸引破萬球迷進場聲援。（圖／記者李毓康攝）

中華隊此役推出胡智爲掛帥先發，面對台鋼打者，胡智爲一夫當關送出兩張老K，18球直接讓對手6上6下，3局中華隊改由李東洺接替登板，抓下前兩個出局數後，卻連續被吳柏萱、曾子祐敲出安打，讓雄鷹以1比0先馳得點。

▲▼ 2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,胡智爲。（圖／記者李毓康攝）

▲2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽投手胡智爲。（圖／記者李毓康攝）

而中華隊面對雄鷹自費測試左投艾雷格提（Christian Allegretti，音譯），1局下1出局後張育成選到四壞球保送，但下棒陳傑憲敲出雙殺打，形成變相3上3下，不過3局下靠著「遺珠連線」宋晟睿、戴培峰連兩安串聯攻勢，幫助中華隊破蛋追成1比1平手。

▲▼ 2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

▲2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽戴培峰敲出安打。（圖／記者李毓康攝）

5局下中華隊攻勢再起，江坤宇選到四壞球保送上壘，林家正、宋晟睿兩支安打串聯，而蔣少宏此時敲出高飛犧牲打，幫助中華隊再下一城，前5局打完取得2比1領先。

接下來張奕、莊昕諺、林凱威依序登板都沒有再失分，不過8局上，中華隊換上曾峻岳接替登板，雖然飆出破150公里火球，但卻觸身球砸到黃劼希，之後又被林家鋐、紀慶然連敲2安掉分，讓台鋼將比分追成2比2平手。

不過8局下，中華隊展開反攻，邱智呈敲出安打，下棒吉力吉撈·鞏冠敲出二壘安打，隨後吳念庭再補上高飛犧牲打，幫助中華隊以3比2擊敗台鋼雄鷹。

