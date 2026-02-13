運動雲

WBC被國外看輕！張育成喊話球場上見　：我們就是盡全力去拚

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,張育成。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，中華隊日前被美媒評為「志在參加」組引發關注；對此富邦悍將張育成受訪時表示被看輕是正常的，不過他強調，球場上最終還是要靠表現說話。

針對外媒普遍不看好中華隊在本屆WBC的前景，張育成坦言其實並不意外，「國外媒體一直以來都不太看好中華隊，畢竟我們是一個比較小的國家，曝光度也比較低。」

他指出，儘管2024年12強奪冠讓世界看見台灣，但WBC層級更高，其他隊伍擁有大量大聯盟球員，反觀中華隊現役大聯盟球員不多，因此被看輕是正常的；不過他強調，「球畢竟是圓的，我們大家凝聚力強、調整狀態，到時候球場上見。」

談到心境差異，張育成表示相較2023年經典賽，這次反而更緊張，「因為2023年拿了MVP，這次自己也會想要有更好的表現來幫助球隊。」

他也提到，中華隊已經很久沒有挺進8強，這次全隊的共同目標就是突破關卡，因此壓力與期待並存；張育成透露，近期透過熱身賽逐步找回比賽情境與節奏，「我也在找回比賽的情境，從中練習並習慣這種節奏。」

面對同組可能遭遇的韓國、日本、捷克、澳洲等對手，張育成透露球隊情蒐系統運作完整，選手每天都會接收影片資料，包含對方投球習慣與球路分析等內容，「情蒐小組都會提供影片給我們，我們每天都會看。」

他最後直言各隊戰力都很強，中華隊能做的就是把準備做到位，「我們就是盡全力去拚。」

關鍵字： 2026WBC、2026WBC中華隊、張育成

