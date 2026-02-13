WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

▲2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，中華隊30人名單公布後，投手配置成為外界關注焦點，尤其旅韓左投王彥程未入選、張峻瑋則擠進16人投手群，引發不少討論；對此中華隊總教練曾豪駒在受訪時說明，教練團最終拍板核心仍是「輪值與隊形搭配」，並在近況與整季數據之外，特別看重投手的好球率控制與球速條件。

曾豪駒表示，投手名單的第一考量是「整個輪值的搭配」，教練團在最後階段評估時，先看球員近期狀態，再回到整季數據表現綜合判斷，「第一個近況，然後再來就是你整個賽季中的一個數據上面的一個表現。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對外界熱議王彥程落選、張峻瑋入列的比較，曾豪駒坦言，兩人其實在所屬球隊都有不錯表現，但名單取捨必須回到比賽可用性與團隊配置，「到最後我們就是在討論過程中，球員投球的一個好球率的控制力，以及你的球速有沒有達到我們想要的這樣子。」他強調，最終仍以隊形搭配作為更重要的決策依據。

本屆WBC賽事將於3月5日在東京巨蛋點燃戰火，中華隊也將在首戰對上澳洲，面對短期賽制與投手使用限制，如何把投手戰力「放在最能發揮的位置」，成為教練團在名單與輪值規劃上反覆推演的重點。

中華隊WBC 30人名單

投手（16人）

林凱威、林詩翔、張奕、陳冠宇、鄭浩均、胡智爲、曾峻岳、古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸、張峻瑋、林昱珉、陳柏毓、徐若熙

捕手（3人）

吉力吉撈．鞏冠、林家正、蔣少宏

內野手（7人）

鄭宗哲、林子偉、張育成、吳念庭、江坤宇、龍恩（Jonathon Long）、李灝宇

外野手（4人）

陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德（Stuart Fairchild）