國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

▲中華隊投手陳冠宇。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

樂天桃猿的左投陳冠宇再度選入經典賽30人正式名單，成為台灣史上首位同時參與3屆12強與3屆經典賽的選手，寫下罕見紀錄，不過這次他卻捨棄了平常在國際賽慣用的17號，改披20號球衣，今（13日）在中華隊首場對戰台鋼雄鷹的熱身賽賽前他也解釋原因，選擇20號是象徵自己20年的國家隊資歷，並透露考量職涯階段，這可能是他最後一次參與一級國際賽。

關於背號更動的過程，陳冠宇透露，在確認參賽意願後，總教練曾豪駒曾主動詢問背號事宜，並告知原先他慣用17號已由有人選用，「當時跟我確認參賽意願，隨後提到17號已經沒有了，詢問我是否能接受。我認為這沒有問題，後來得知是給『費仔』費爾柴德（Stuart Fairchild）穿，既然是他喜歡的號碼就沒問題。」

陳冠宇的國家隊履歷跨度極大，從2006年就讀國中時期參加曾參加JBL世界盃青少棒錦標賽，以及2008世界青棒，成棒階段2010廣州亞運、2014仁川亞運，2015、2019、2024年世界12強賽，以及2017、2023年經典賽，這次再度獲選30人，也讓他成為台灣史上首位同時參與3屆12強與3屆經典賽的選手，至於這次會選擇20號就是為了紀念效力國家隊時間的延續。

「那時候就決定選擇對我個人具備階段性意義的20號，因為我從2006年開始打中華隊，到現在2026年剛好滿20年，這是一個很不容易的里程碑，可以被問了20年，有機會打中華隊，所以這20號對我來說也是很重要的一次、很重要的背號之一。」

35歲的陳冠宇也坦言，這屆經典賽很有可能是他最後一次披上國家隊戰袍，「這20年來走得很驕傲、很不容易。」他感性表示，這件20號球衣對他來說是一個重要的紀念，雖然未來的結果未知，但他會傾盡全力幫助球隊，「今年的比賽真的是最高層級的比賽。 蠻希望可以留下一個很好的告別、完美的句點。」