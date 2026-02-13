洛杉磯奧運可望迎史上首次MLB現役參戰　主席稱「已更接近共識」

▲大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國職棒大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）今（13）日在老闆會議後受訪時表示，針對2028年洛杉磯夏季奧運讓現役大聯盟球員參賽一事，聯盟與相關單位已較過去更接近達成共識。這也意味著，奧運史上首次出現MLB現役球員出戰的可能性正在提升。

2028年夏季奧運預定於7月13日至19日（美國時間）在Dodger Stadium舉行棒球賽事，不過該時段與MLB全明星周重疊，若要開放現役球員參加，勢必需調整賽程，並取得Major League Baseball Players Association（MLBPA）同意。

曼弗瑞德指出，「與上次討論時相比，我們確實更接近（達成協議），仍有幾項與球員工會需要解決的議題，但針對2028年洛杉磯奧運，我能感受到氣氛正在升溫，我們有信心克服這些挑戰。」

洛杉磯上一次舉辦夏季奧運為1984年，當時棒球仍屬示範項目，美國隊在決賽敗給日本，該屆美國隊以大學生為主，但陣中包括後來成為大聯盟巨星的馬怪爾（Mark McGwire）與拉金（Barry Larkin）。

曼弗瑞德強調，在棒球發源地美國舉辦奧運，對棒壇而言是難得契機，也能讓更多人重新認識這項運動的全球影響力。

他透露已有不少球員展現高度興趣，其中包括大谷翔平與賈吉（Aaron Judge）等明星球員，都曾公開表達參賽意願。若相關協議順利達成，2028年洛杉磯奧運將成為歷史轉捩點，首次讓現役MLB球星站上奧運舞台。