運動雲

>

洛杉磯奧運可望迎史上首次MLB現役參戰　主席稱「已更接近共識」

▲▼ 大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國職棒大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）今（13）日在老闆會議後受訪時表示，針對2028年洛杉磯夏季奧運讓現役大聯盟球員參賽一事，聯盟與相關單位已較過去更接近達成共識。這也意味著，奧運史上首次出現MLB現役球員出戰的可能性正在提升。

2028年夏季奧運預定於7月13日至19日（美國時間）在Dodger Stadium舉行棒球賽事，不過該時段與MLB全明星周重疊，若要開放現役球員參加，勢必需調整賽程，並取得Major League Baseball Players Association（MLBPA）同意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曼弗瑞德指出，「與上次討論時相比，我們確實更接近（達成協議），仍有幾項與球員工會需要解決的議題，但針對2028年洛杉磯奧運，我能感受到氣氛正在升溫，我們有信心克服這些挑戰。」

洛杉磯上一次舉辦夏季奧運為1984年，當時棒球仍屬示範項目，美國隊在決賽敗給日本，該屆美國隊以大學生為主，但陣中包括後來成為大聯盟巨星的馬怪爾（Mark McGwire）與拉金（Barry Larkin）。

曼弗瑞德強調，在棒球發源地美國舉辦奧運，對棒壇而言是難得契機，也能讓更多人重新認識這項運動的全球影響力。

他透露已有不少球員展現高度興趣，其中包括大谷翔平與賈吉（Aaron Judge）等明星球員，都曾公開表達參賽意願。若相關協議順利達成，2028年洛杉磯奧運將成為歷史轉捩點，首次讓現役MLB球星站上奧運舞台。

關鍵字： MLB奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

大聯盟新規定！防止「偷球種」　一、三壘教練投球前不得離開

大聯盟新規定！防止「偷球種」　一、三壘教練投球前不得離開

兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線

兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線

中華隊未登錄預備投手名單　曾總今解釋原因：基本上不會更動

中華隊未登錄預備投手名單　曾總今解釋原因：基本上不會更動

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

2蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

3交手雄鷹！經典賽中華隊先發出爐

4「日本羽球女將」志田千陽宣布退社

517號讓給費仔　陳冠宇這次穿20號

最新新聞

1味全龍嗨翻2026台北燈節

2碰女性臀部？樂天巨人來台涉性騷疑雲

3蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

46天3戰　越野滑雪余睿迎冬奧50公里

51960世界大賽功臣　海盜傳奇享壽97歲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

【千鈞一髮】急救技術員被食物噎到！　他冷靜運用「座椅」自救

【輪家懶得走？】阿北腳踩電動獨輪車 路上花式推輪椅！警開罰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366