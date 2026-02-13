運動雲

>

兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線

▲中信兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線。（圖／兄弟提供）

▲中信兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線。（圖／兄弟提供）

記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟球團今（13）日正式宣布，為持續強化本土投手養成深度與捕手防線整體戰力，新球季將聘請資深教練余文彬加入投手教練團；同時球團亦延攬具美國職棒大都會體系背景的捕手教練賀克托(Hector Alvarez)擔任春訓客座捕手教練。

球團期待透過余文彬教練的豐富實戰經驗與賀克托所帶來的美職訓練思維雙重挹注，展現中信兄弟對新球季投捕戰力全面升級的企圖心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在投手教練補強方面，余文彬教練擁有完整的中華職棒執教資歷，過去長期擔任職棒球隊二軍總教練及投手教練，對於本土投手特性、心理素質培養與農場系統養成開發具備深厚見解；其在培育潛力新秀方面的實績備受肯定，亦與中信兄弟長期深耕農場體系的方向相當契合。

此外，余文彬教練過去亦曾與王建民教練於職棒賽場共事多年，在投手養成理念與訓練邏輯上建立良好默契；雙方在動作細節調整與長期培育規劃上理念一致，球團期盼透過其專業分工，協助本土投手群提升穩定度與比賽執行力，進一步厚植輪值深度。

▲中信兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線。（圖／兄弟提供）

在捕手防線強化方面，中信兄弟持續接軌國際訓練趨勢，特別邀請曾於美職大都會體系歷練、現專注於捕手專項訓練與技術推廣的賀克托擔任春訓客座教練；賀克托教練退役後長期投入捕手技術研究與教學工作，並透過社群平台分享專業訓練內容，在國際棒球訓練圈累積相當能見度。

賀克托擅長以現代化訓練方法解析捕手動作細節，著重Framing、擋球穩定度與阻殺腳步協調等關鍵技術；本次春訓期間，賀克托教練將駐紮屏東基地約一個月，透過密集實作訓練與個別指導，協助捕手群提升比賽掌控能力與防守穩定度，為黃衫軍注入更精細化的防守思維。

投手與捕手在球隊戰術執行與比賽節奏掌握上扮演重要角色。本次教練團補強整合本土養成經驗與國際訓練視野，期望提升整體訓練品質與比賽執行力。兩位教練也準備投入球隊訓練工作，球團期盼透過完整規劃與專業分工，協助選手們穩定成長，為2026年賽季做好準備。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

大聯盟新規定！防止「偷球種」　一、三壘教練投球前不得離開

大聯盟新規定！防止「偷球種」　一、三壘教練投球前不得離開

兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線

兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線

中華隊未登錄預備投手名單　曾總今解釋原因：基本上不會更動

中華隊未登錄預備投手名單　曾總今解釋原因：基本上不會更動

連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

2蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

3交手雄鷹！經典賽中華隊先發出爐

4「日本羽球女將」志田千陽宣布退社

517號讓給費仔　陳冠宇這次穿20號

最新新聞

1味全龍嗨翻2026台北燈節

2碰女性臀部？樂天巨人來台涉性騷疑雲

3蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

46天3戰　越野滑雪余睿迎冬奧50公里

51960世界大賽功臣　海盜傳奇享壽97歲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

【千鈞一髮】急救技術員被食物噎到！　他冷靜運用「座椅」自救

【輪家懶得走？】阿北腳踩電動獨輪車 路上花式推輪椅！警開罰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366