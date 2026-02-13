兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線

▲中信兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成 大都會體系賀克托助攻捕手防線。（圖／兄弟提供）



記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟球團今（13）日正式宣布，為持續強化本土投手養成深度與捕手防線整體戰力，新球季將聘請資深教練余文彬加入投手教練團；同時球團亦延攬具美國職棒大都會體系背景的捕手教練賀克托(Hector Alvarez)擔任春訓客座捕手教練。

球團期待透過余文彬教練的豐富實戰經驗與賀克托所帶來的美職訓練思維雙重挹注，展現中信兄弟對新球季投捕戰力全面升級的企圖心。

在投手教練補強方面，余文彬教練擁有完整的中華職棒執教資歷，過去長期擔任職棒球隊二軍總教練及投手教練，對於本土投手特性、心理素質培養與農場系統養成開發具備深厚見解；其在培育潛力新秀方面的實績備受肯定，亦與中信兄弟長期深耕農場體系的方向相當契合。

此外，余文彬教練過去亦曾與王建民教練於職棒賽場共事多年，在投手養成理念與訓練邏輯上建立良好默契；雙方在動作細節調整與長期培育規劃上理念一致，球團期盼透過其專業分工，協助本土投手群提升穩定度與比賽執行力，進一步厚植輪值深度。

在捕手防線強化方面，中信兄弟持續接軌國際訓練趨勢，特別邀請曾於美職大都會體系歷練、現專注於捕手專項訓練與技術推廣的賀克托擔任春訓客座教練；賀克托教練退役後長期投入捕手技術研究與教學工作，並透過社群平台分享專業訓練內容，在國際棒球訓練圈累積相當能見度。

賀克托擅長以現代化訓練方法解析捕手動作細節，著重Framing、擋球穩定度與阻殺腳步協調等關鍵技術；本次春訓期間，賀克托教練將駐紮屏東基地約一個月，透過密集實作訓練與個別指導，協助捕手群提升比賽掌控能力與防守穩定度，為黃衫軍注入更精細化的防守思維。

投手與捕手在球隊戰術執行與比賽節奏掌握上扮演重要角色。本次教練團補強整合本土養成經驗與國際訓練視野，期望提升整體訓練品質與比賽執行力。兩位教練也準備投入球隊訓練工作，球團期盼透過完整規劃與專業分工，協助選手們穩定成長，為2026年賽季做好準備。