外媒不看好中華隊指「志在參加」　曾總笑回一句話正面回應

▲中華隊集訓總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）進入倒數，美國媒體對各隊戰力評比陸續出爐，中華隊被部分外媒評為後段班，甚至直指「志在參加」引發關注。對此，曾豪駒笑回，「不被看好，從以前也就不看好了。」他強調，把自己做好最重要，只要打出成績，人家自然就會看好。

美媒《CBS Sports》日前公布戰力分析，將中華隊排在20隊中的第18名，並歸類為「只是來參加」的層級，直指並非爭冠競爭者。對於這樣的評價，曾豪駒不以為意，他笑說，「以前也是不看好啊，但重點還是我們自己準備到什麼程度。」

談到名單確認過程，曾豪駒也回應外界對旅外球員的關注。他表示，包括龍恩（Jonathon Long）」與費爾柴德（Stuart Fairchild）在內的台美混血選手，其實一直都與教練團保持密切聯繫，「不管是哪位旅外球員，大家的參賽意願都很高。當有這麼多好的戰力願意投入，對中華隊爭取最好成績，當然是最好的事情。」

至於效力大聯盟、具備外野守備彈性的費爾柴德，是否會被安排在中外野位置，曾豪駒則保留空間表示，仍要等他加入、透過官辦熱身賽再做判斷。「他在美職的守備能力不用質疑，中外野當然是我們的考量之一，但實際安排，會等兩場熱身賽後再決定。」