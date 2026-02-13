運動雲

>

外媒不看好中華隊指「志在參加」　曾總笑回一句話正面回應

▲中華隊集訓，總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊集訓總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）進入倒數，美國媒體對各隊戰力評比陸續出爐，中華隊被部分外媒評為後段班，甚至直指「志在參加」引發關注。對此，曾豪駒笑回，「不被看好，從以前也就不看好了。」他強調，把自己做好最重要，只要打出成績，人家自然就會看好。

美媒《CBS Sports》日前公布戰力分析，將中華隊排在20隊中的第18名，並歸類為「只是來參加」的層級，直指並非爭冠競爭者。對於這樣的評價，曾豪駒不以為意，他笑說，「以前也是不看好啊，但重點還是我們自己準備到什麼程度。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到名單確認過程，曾豪駒也回應外界對旅外球員的關注。他表示，包括龍恩（Jonathon Long）」與費爾柴德（Stuart Fairchild）在內的台美混血選手，其實一直都與教練團保持密切聯繫，「不管是哪位旅外球員，大家的參賽意願都很高。當有這麼多好的戰力願意投入，對中華隊爭取最好成績，當然是最好的事情。」

至於效力大聯盟、具備外野守備彈性的費爾柴德，是否會被安排在中外野位置，曾豪駒則保留空間表示，仍要等他加入、透過官辦熱身賽再做判斷。「他在美職的守備能力不用質疑，中外野當然是我們的考量之一，但實際安排，會等兩場熱身賽後再決定。」

關鍵字： WBC中華隊旅外球員棒球經典賽費爾柴德2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

大聯盟新規定！防止「偷球種」　一、三壘教練投球前不得離開

大聯盟新規定！防止「偷球種」　一、三壘教練投球前不得離開

兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線

兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線

中華隊未登錄預備投手名單　曾總今解釋原因：基本上不會更動

中華隊未登錄預備投手名單　曾總今解釋原因：基本上不會更動

【翅膀是裝飾嗎？】鸚鵡寧願一字馬攀爬也不用飛的XD

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

2蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

3交手雄鷹！經典賽中華隊先發出爐

4「日本羽球女將」志田千陽宣布退社

517號讓給費仔　陳冠宇這次穿20號

最新新聞

1味全龍嗨翻2026台北燈節

2碰女性臀部？樂天巨人來台涉性騷疑雲

3蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

46天3戰　越野滑雪余睿迎冬奧50公里

51960世界大賽功臣　海盜傳奇享壽97歲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

【千鈞一髮】急救技術員被食物噎到！　他冷靜運用「座椅」自救

【輪家懶得走？】阿北腳踩電動獨輪車 路上花式推輪椅！警開罰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366