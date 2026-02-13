等了2年！托皮奇「抗睪丸癌、克服ACL傷」　終於站上NBA舞台

▲奧克拉荷馬雷霆新秀托皮奇（Nikola Topic）回歸賽場。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

歷經長時間等待與傷病考驗，奧克拉荷馬雷霆新秀托皮奇（Nikola Topic）終於在今（13）日對密爾瓦基公鹿一戰正式完成NBA生涯首秀。當他踏上主場球場時，全場雷霆球迷報以熱烈掌聲，為這段「重生」之路送上最高敬意。

托皮奇是在2024年NBA選秀中以第12順位被雷霆選中，不過由於傷勢與健康問題，他遲遲未能登場。他曾撕裂前十字韌帶（ACL），因此缺席2024-25整個賽季，並在本季部分時間接受睪丸癌治療。

所幸這位潛力新星終於完全康復，在雷霆主場完成職業生涯首場例行賽出賽，奧克拉荷馬市球迷以熱烈掌聲迎接他，肯定他克服重重難關，象徵意義遠大於數據本身。

Nikola Topić made his NBA debut four months after battling cancer ????



What an amazing moment ???? pic.twitter.com/MykN1LeraZ — Bleacher Report (@BleacherReport) February 13, 2026

此役托皮奇攻下NBA生涯首分，全場上陣12分鐘攻下2分，另添1籃板與1助攻，完成個人重要里程碑。

不過雷霆在兩大主力「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與威廉斯（Jalen Williams）因傷缺陣情況下，整體戰力受影響，最終以93比110不敵公鹿。

儘管吞下敗仗，雷霆戰績仍來到42勝14敗，持續穩居西區龍頭，領先聖安東尼奧馬刺3場、領先丹佛金塊6.5場。