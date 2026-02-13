曾豪駒談經典賽外野4人布局思維　點名林子偉是活棋關鍵

▲2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,林子偉。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，中華隊野手名單配置在名單一出後引發討論，其中外野手僅帶4人，但內野端納入具多守位能力的林子偉，被視為教練團在隊形規劃上的重要一手；對此中華隊總教練曾豪駒13日受訪時透露，最終決策核心就是「隊形靈活調度」。

曾豪駒指出，教練團在最後階段其實最掙扎的點，就是外野人數要帶到5人還是維持4人，如何讓整體隊形能夠在比賽中更有彈性，是最終評估的關鍵；考量到林子偉的多功能性，教練團最後選擇把名額放在能夠因應不同狀況的「工具人」身上，強化調度空間。

至於林子偉是否早在集訓期間就開始加練外野，曾豪駒也證實教練團「都有跟他講」，而林子偉也配合規劃提前做好準備，以便在需要時能即時補上外野戰力缺口。

談到內野守備配置，曾豪駒也提到李灝宇的定位並非單一守位，三壘、二壘都是他能夠勝任的防區，顯示教練團同樣以「多守位、可替換」的思維，去建立更具彈性的守備組合。

另外，本次名單旅外選手比例偏高，也意味著部分球員報到時間不一、集訓期間無法全員到齊；對於是否影響掌握近況與隊形規劃，曾豪駒強調教練團早已針對每位選手的狀態有所掌握，「每一位選手我們都有稍微看過他們投球的一個狀態，大家其實都在我們預期裡面。」

不過在實際推演上，現階段仍以已到隊球員為主進行規劃；曾豪駒表示，目前只能先以現有人手去推演隊形，同時也會逐步預設尚未加入球員的排序與使用方式，等到全員到齊後再做出最好的整體安排。